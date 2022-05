“Problem je što ćemo usklađivanjem zakona o pobačaju otvoriti Pandorinu kutiju”

Podijeli:







Dario Hrebak, član vladajuće većine, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao slučaj trudnice Mirele Čavajde.

“Mi očito nismo dovoljno liberalni, jer koliko vidim, pobačaj je zabranjen u Hrvatskoj, kad čujem izjave u javnosti. Jedini problem sa zakonom je što je on tako star, iz 1978. godine i ne mijenja se zato što to unosi podjele u zemlju. Nitko ne govori o tome ako se otvori ta priča i rasprava u saboru i ako uđe zakon u proceduru, kakve će to tektonske poremećaje izazvati. Naravno da ga treba uskladiti, ali je problem što ćemo u procesu otvoriti Pandorinu kutiju”, rekao je Hrebak.

“Pozicija liberala je da je standard koji uređuje ovo područje standard na razini Europe. Ja ne vidim što je to Ustavni sud preporučio što se treba napraviti osim usklađivanja zakona, ne govorimo o sadržaju, nego o pravnim stvarima”, rekao je Hrebak.

Dodao je da je slučaj Mirele Čavajde vrlo kompleksan. “Ovdje se ne radi o pobačaju, ovdje se radi o prekidu trudnoće, dakle, izvan granica u kojima govorimo o pobačaju, vrlo kompleksna situacija”, rekao je Hrebak.

Istaknuo je da on kao glavni problem u cijeloj priči vidi to da Čavajda svoje zakonsko pravo ne može ostvariti u Hrvatskoj. “Iako u kontekst izlazi je li pobačaj zabranjen ili nije. Ona apsolutno ima pravo i da, vrlo je osjetljiva i teška poruka da ona to pravo treba ostvariti u susjednoj državi”, rekao je Hrebak.

“Sve je u startu dignuto na političku razinu”

Dodao je da je priča o pobačaju i prizivu savjesti liječnika odmah na početku dignuta na političku razinu. “Valjda nismo došli do razine da o svemu u ovoj zemlji treba odlučivati politika, a struka je tu vrlo podijeljena, ako oni ne znaju što napraviti u toj situaciji, kako bih ja to kao političar trebao znati?”, rekao je Hrebak.

Istaknuo je da je prema načelu liberalizma, koje on zastupa, pravo pojedinca uvijek prioritetno, ali do trenutka dok ne zadire u pravo drugog pojedinca. “Zašto bi pravo žene da to učini bilo veće od prava ginekologa da to ne učini? Ovo je teško pitanje. Ja mislim da to treba biti pravo žene, da žena može odabrati do desetog tjedna, razina zakonskog standarda je više nego dovoljna”, rekao je Hrebak.

Što se tiče donošenja zakona, Hrebak ističe da je atmosfera u društvu takva da se o zakonu o pobačaju ne bi moglo raspravljati hladne glave. “Meni je žao žene koja se želi izboriti za to pravo i zaslužuje to pravo i dobiti”, rekao je.

On kao član vladajuće većine neće zagovarati da se ta tema nađe na koalicijskom sastanku. “Nama je važno osigurati razinu prava i sloboda koju naši građani sad imaju, ali nikakve uvjete ni ultimatume ne postavljamo pred partnere jer vidimo kakva je atmosfera u društvu i ne vidim način kako se ovo može napraviti, a da se postigne širi društveni konsenzus”, rekao je Hrebak, dodavši da će se cijelo društvo podijeliti oko ove teme.

