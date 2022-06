Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin danas je u saboru SDP-ovu gradonačelnicu Siska nazvao "debeljuškastom" i "masnom". HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner na to nije uopće reagirao. Već je reagiralo nekoliko zastupnika koji su tražili povredu poslovnika.

Prva je reagirala Ivana Kekin, a zatim i Katarina Peović. Kekin se pozvala na članak 238. i zamolila Reinera da reagira. Reiner nije napravio ništa te je Kekin dao opomenu jer to na što se pozvala, kazao je, nije bila povreda poslovnika.

“Kolegice, vi znate da se svašta kaže u iznošenju stajališta. Ljudi kažu mnoge stvari s kojima se ja osobno ne slažem i ne reagiram na to. To je upravo kao što je u Londonu bio svojevrsni Hyde Park Corner gdje se može slobodno govoriti, pa i stvari koje se drugima ne sviđaju, uključujući i meni. Možda mi se neke stvari ne sviđaju, ali ovdje na to nikad nisam reagirao niti ću reagirati, a nije bio ni običaj da reagiramo ako se izravno ne vrijeđa nekoga po članku na koji ste se pozvali. Prema tome, ovo nije bila povreda poslovnika i moram vam dati opomenu”, rekao je Reiner.

Peović nije odustajala pa je Reineru rekla da je “skaredno” da ga ona uči Poslovniku jer joj je ovo prvi mandat pa mu je pročitala čl. 240. u kojem stoji, citirala je, da će se zastupniku izreći opomena s oduzimanjem riječi ako poziva na nasilje ili mržnju, odnosno ako vrijeđa spolne rodne i druge skupine. Reiner je na to ponovio da svatko mora paziti kako će se ponašati u Saboru. Kazao je da to vrijedi za sve, prenosi Index.

Potom se Kekin pozvala na čl. 238. i zaokružila sve što se dogodilo.

“Vi ste ustanovili da je u redu da se s ove govornice komentira fizički izgled žena u javnom prostoru na vrijeđalački način. Ja se slažem da trebate imati iste kriterije i kada ja budem komentirala za ovom govornicom da je Prkačin debeo ili mastan, također ću zaslužiti opomenu, ali htjela bih da ustanovimo za širu javnost da potpredsjednik sabora smatra da je primjereno da se za govornicom govori o ženama da su debele i masne”, rekla je.

Reiner joj se nasmijao i rekao da počnu biti ozbiljni i nastave s iznošenjem stajališta.

