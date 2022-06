Pripremite se na gužve: Zatvara se dio jedne od najprometnijih ulica u Zagrebu

Podijeli:







Izvor: Goran Stanzl / Pixsell

Radovi će trajati duže od mjesec dana.

Zbog sanacije željezničkog podvožnjaka, Ulica V. Škorpika na dijelu od Samoborske ceste do Aleje Bologne od srijede, 22. lipnja 2022. od 07,00 sati do utorka 26. srpnja 2022. do 04,00 sata, bit će zatvorena za sav promet, piše zagreb.info

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

Ulica V. Škorpika – Samoborska cesta – Vrapčanska putina – Kožinćev put – Oranice – Ilica – Al. Bologne, i obratno.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Iz Grada upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.