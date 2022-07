Podijeli:







Izvor: Ina FASSBENDER / AFP / ILUSTRACIJA

Europska komisija je danas predstavila plan "štedi plin za sigurnu zimu", koji predviđa smanjenje potrošnje plina za 15 posto u razdoblju od 1. kolovoza ove godine do 31. ožujka iduće godine. Odnosi se na sve potrošače: od industrije do kućanstava i zasad je dobrovoljno. Dio je to odgovora Bruxellesa na najcrnji scenarij, koji se smatra izvjesnim, a to je potpuna obustava ruskog plina za Europu.

Termostat odsad samo prema dolje. Ako ćete biti odgovorni građani, bolje ćete kontrolirati vašu sobnu temperaturu – niža zimi, ali poželjno je biti štedljiv i na klima uređajima sada ljeti.

“Pozivamo članice Europske unije da smanje potrošnju plina za 15 posto”, poručila je danas predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Na pitanje zašto baš 15 posto von der Leyen je pojasnila da je to ekvivalent 45 milijardi kubika plina.

“I s takvom redukcijom možemo sigurno proći kroz zimu u slučaju potpunog prestanka isporuke ruskog plina”, dodala je.

Vlada priprema preporuke

Hrvatska vlada će izraditi preporuke za državna tijela i građane kako štedjeti plin nakon odluke Europske komisije, potvrđeno nam je u Banskim dvorima. No samo prije koji dan premijer Plenković nije ljeto smatrao idelanim početkom štednje.

VEZANE VIJESTI Putin o ključnom ruskom plinovodu: “Možda će se u jednom trenu ugasiti…” EK predlaže smanjenje potrošnje plina za 15 posto! Početak već 1. kolovoza

“A što ću im usred ljetne sezone, kada ne možemo disati od vrućine, govoriti što ćemo raditi zimi”, rekao je nedavno Plenković.

Prirodoslovno-matematički fakultet od javnih je institucija prvi uveo mjere štednje energenata u Hrvatskoj. I to zato što kažu da je misija PMF-a mijenjanje društva znanjem, a ovo je jedan od takvih primjera.

Prof.dr.sc Mirko Planinić, dekan PMF-a, kazao nam je da su još krajem svibnja odlučili da će za hlađenje termostate ograničiti na 25 stupnjeva.

“Istraživanja kažu da ako podignete s 22 na 25 stupnjeva uštedite 20 posto struje”, pojasnio je.

Što kažu građani?

A provjerili smo među građanima jesu li oni spremni sniziti svoje termostate i manje trošiti?

“Mi smo prisiljeni štedjeti. Ne samo mi, nego svi. Koliko ćemo uspjeti u tome, ne znam. Što se grijanja tiče i sada smo maksimalno do 21, u hladnoj vodi se ne mogu tuširati, pogotovo zimi. Što se tiče struje, sve ledice smo postavili, također gledamo maksimalno koliko možemo štedjeti”, kazao nam je bračni par iz Zagreba.

“Štedim ja. Rekli su stari ljudi koliko imaš za pokriti toliko se rastegni. Treba paziti. Ne možeš danas potrošiti sve, a sutra gledati u zrak”, rekla nam je druga Zagrepčanka.

SDP pak predlaže krizni savjet za energetiku.

“Naš prijedlog osnivanja Savjeta za energetiku je ruka HDZ-u i drugim strankama jer smatramo da energetika i infrastruktura nemaju stranački predznak”, rekao je Siniša Hajdaš Dončić.

Odmah je stigao i odgovor potpredsjednika Vlade.

“To je ista stranka koja je bila protiv ideje i realizacije izgradnje LNG-a na Krku”, rekao je Davor Božinović.

Plin nužan i za struju

Energetski stručnjak Miro Skalicki upozorava kako bez plina neće biti ni struje.

“Ključno je da EU postigne dogovor s Rusijom o normalnoj nabavi plina jer s tim plinom će se proizvoditi struja i ako će hidropotencijal biti slab to će se nadomijestiti plinom. Ako ne bude plina bit će redukcija”, objašnjava Skalicki.

Štednja, štednja, štednja – ključna je riječ koja će obilježiti ovu jesen i zimu, a ljeto je zapravo dobra vježba za usvajanje redukcije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram