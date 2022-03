Prijetnje ministrici Tramišak: Sve smrdi na novi unutarstranački sukob u HDZ-u

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Elvira Mešanovića.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije rekla je da je mjesecima meta prijetnja zbog poslovnih odluka koje donosi. Glavno je pitanje zašto o prijetnjama nije odmah obavijestila premijera, nego je prijetnje policiji prijavila tek kad je priča dospjela u medije.

Upravo je odgovor na to pitanje dosta nemušt od strane ministrice Tramišak. Naime, kad su je jučer novinari pitali zbog čega sve skupa nije prijavila policiji ili Andreju Plenkoviću, ona je rekla da je to njen posao, ona se bavi europskim fondovima i smatrala je da je, eto, njezin posao takav da u ministarstvu to sve mora odraditi.

Meni se to čini dosta djetinjasto, jer kad se primaju prijetnje smrću, izravne ili neizravne, onda se to prijavi svom nadređenom ili možda čak i prije ministru Davoru Božinoviću i policiji.

To se na kraju i dogodilo. Kriminalistička policija bila je kod minsitrice, razgovarali su s njom i postupat će po tom pitanju, a ovdje je jasno da sve smrdi na novi unutarstranački rat unutar HZD-a. Znamo da Tramišak dolazi iz tog slavonskog HDZ-a, te slavonske struje koja nije baš naklonjena Plenkoviću. Zanimljvo je i da je nakon svih napisa otišla u Osijek kod Ivana Anušića i otamo dala izjavu za medije. Jasno je da će iz toga Plenković smatrati da i Ivan Anušić ima svoje prste u tome.

Sve je počelo prije nekoliko mjeseci kad je tvrtka Omega softver izgubila posao s ministarstvom, kad je taj posao dodijeljen Fini, a Fina uzela podizvođače, tvrtku Gauss iz Osijeka. Zanimljiv je aspekt kako je Fina dobila posao i onda za njega uzela podizvođače.

HDZ-ovci govore da Nataša Tramišak i Andrej Plenković imaju problema u odnosima. Očito im odnosi nisu baš dobri. U Bruxellesu je Plenković jučer rekao da mu je ta priča vrlo apstraktna i bizarna te da se dosad nije dogodilo da netko u Vladi prima prijetnje, a da on to ne zna i da će Tramišak morati sve objasniti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.