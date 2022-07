Podijeli:







Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), gostovala je u N1 Studiju uživo i komentirala izmjene zakona o sigurnosti na cestama.

“Pobunili su se i pacijenti. U medijima smo ukazivali na sve nelogičnosti i zamke ovakvog zakona. Naše očekivanje je da u najmanju ruku da zakon ide u treće čitanje ili da bude u potpunosti povučen u ovom dijelu koji se tiče obiteljskih liječnika u prijavljivanju vlastitih pacijenata, odnosno u storniranju njihovih vozačkih dozvola momentalno tijekom pregleda”, kazala je Ban Toskić.

Pojasnila je što je točno sporno u ovom prijedlogu zakona.

“Svaki liječnik koji je pregledao pacijenta ima obvezu pri svakom pregledu procijeniti i njegovu sposobnost upravljanja motornim vozila. Ako procijeni, temeljem svog subjektivnog osjećaja jer konkretni pravilnik o tome ne postojim da pacijent ne može sigurno upravljati vozilo, odmah o tome obavještava policiju i pacijent ostaje bez vozačke dozvole”, rekla je.

Ban Toskić navodi da bi, prema ovom prijedlogu zakona, “svaki išijas, križobolja, bol u koljenu, upala očiju, svaka jednostavna bolest bila bi razlog za storniranje vozačke dozvole”.

Na koliko vremena bi pacijent ostao bez vozačke?

“Ne postoje definirani nikakvi vremenski periodi koliko dugo bi trajalo to ograničenje kao što ne postoji ni popis konkretnih stanja i lijekova (koji treba prijaviti)”, istaknula je Ban Toskić.

Navodi da će to dovesti do nejednakosti jer će svaki liječnik arbitrano odlučivati koji lijek mogao utjecati na sposobnost upravljanja vozilom. Naglašava da to u konačnici neće dovesto do sigurnosti na cestama.

“Vjerojatno će nas ljudi početi izbjegavati”, dodaje.

Komentirala je i je li ovo kršenje liječničke tajne. “Nitko neće policiji prijaviti konkretnu dijagnozu, ali činjenica da će prijaviti promjenu zdravstvenog stanja i odmah stornirati vozačku dozvolu je dovoljan razlog da nas pacijenti zaobilaze u širokom luku.”

