Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u Novom danu i komentirao što za političare znači kaznena istraga i podizanje optužnice.

Upitan je li činjenica da optužnice praktički kadroviraju ne samo u Vladi, nego i u lokalnim sredinama, odnosno je li problem u pravosuđu ili u politici, Nobilo je rekao da ovisi iz kojeg se ugla gleda.

“Problem je što javnost nema povjerenja u Državno odvjetništvo. Sam premijer je rekao da neće Državno odvjetništvo kadrovirati Vladu. S druge strane, ako su se stekli zakonski uvjeti za otvaranje istrage, onda je veliko pitanje mogu li ti ljudi biti ministri, načelnici, gradonačelnici i slično”, rekao je Nobilo.

Objasnio je i presumpciju nevinosti, na što se brojni političari pozivaju kad se pokrene neka istraga. Odvjetnik je rekao da ona postoji u kaznenom postupku, ali da čak ni tada nije apsolutna.

“Naime, ako ste presumptivno nevin ili totalno nevin, bitna je razlika. Presumptivno nevin znači da se vodi istraga, možete ga uhapsiti, staviti u pritvor, možete im staviti lisice, privremenu mjeru zabrane pristupa ili slično. Ako ste presumptivno nevini ne možete izvući potvrdu da se protiv vas ne vodi kazneni postupak. To znači i da ne možete biti u upravnom ili nadzornom odboru tvrtki u vlasništvu države ili lokalne jedinice. Čak u redovnom tijeku stvari u odnosu na obične građane presumpcija nevinosti nije apsolutna, ona je relativizirana, ali važna je za kazneni postupak. Što se tiče politike, politika nema pravila. Nigdje u zakonu nemamo to definirano”, rekao je Nobilo.

Dodao je da po pitanju istraga nema ustaljene političke prakse.

“Obično se gleda – ako je koruptivno djelo ili odiozno, to šteti stranci i politici i takvi se ljudi maknu. Ako je djelo rubno, s možda ispravnim motivima i niste sigurni je li kazneno djelo ili nije, onda se tu malo relativizira. Ako bih mogao utvrditi opći princip, onda bih rekao da ako netko, zato što ima kazneni postupak, ne može biti član upravnog ili nadzornog odbora, onda bi bilo logično da ne može obnašati ni funkciju ministra. Ali to ne piše nigdje u zakonu. To ovisi o političkoj volji i računici dobiti ili štete. Ako Vlada ili stranka procijeni da ima više koristi nego štete da ta osoba ostane u Vladi, oni će ga ostaviti”, rekao je Nobilo.

Na pitanje gdje je granica, odvjetnik je rekao da ovisi o tome kakav se stav zauzme.

“Kaznena prijava ne znači ništa. Osnovana sumnja, to jest rješenje o provođenju istrage, znači nešto, jer ne samo da je Državno odvjetništvo zatražilo, nego je i sudac istrage potvrdio da osnovana sumnja postoji. A rekli smo da kad postoji osnovana sumnja ne možete dobiti potvrdu da se protiv vas ne vodi postupak i ako ne možete obavljati niže rangirane poslove, nema logike da možete biti ministar”, rekao je Nobilo.

On je i odvjetnik aktualnog potpredsjednika Vlade, Borisa Miloševića, koji je USKOK-ov okrivljenik. Upitan ima li njegov klijent samostalnost donijeti odluku o ostavci, Nobilo je rekao da na kraju odluku uvijek donosi premijer, bez obzira htio ministar ili ne.

“To je odnos moći, odnos političkih snaga. Zato će netko odmah otići iz politike, ako mu se dogodi kazneni postupak, a netko neće. Ako bismo htjeli prisiliti političare da se postupak uvijek jednako vodi, onda treba zakonom postaviti standard”, rekao je Nobilo.

