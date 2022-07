Preminula je Kiara Goršić

Podijeli:







Izvor: Privatni album

Osmogodišnja Šibenčanka Kiara Goršić preminula je jučer, u ponedjeljak 25. srpnja, u SAD-u.

“Nebo je postalo bogatije za još jednog anđela. Prekrasna naša djevojčice nikada te nećemo zaboraviti. Počivaj u miru Božjem, a roditeljima, seki i ostaloj obitelji iskrena sućut i da im dragi Bog da snage za dalje”, ovu poruku objavila je danas udruga “Agenti dobrote – Šibenik”.

Eksperimentalno liječenje u SAD-u

ŠibenikIN-u je vijest potvrđena od osoba bliskih obitelji. Kiari Goršić je 2021. godine dijagnosticiran zloćudni tumor na mozgu gradusa IV, najagresivniji od svih vrsta.

Nakon teške operacije koju je prošla, za nju u Hrvatskoj više nije bilo lijeka zbog čega je obitelj prikupljala sredstva za odlazak na eksperimentalno liječenje u SAD. U humanitarnoj akciji je prikupljeno oko 18 milijuna kuna te je Kiara s obitelji 20. prosinca 2021. otputovala u San Francisco.

Kiara je do svibnja 2021. bila potpuno zdrava djevojčica, a šanse za ovakvu dijagnozu su 0.000187 posto. Index je prošle razgovarao s njezinim roditeljima Mateom i Valentinom.

“Naša curica u 6.5 godina života nikad nije bila bolesna. Sve je krenulo 30.5. kad je odjednom dobila visoku temperaturu popraćenu povraćanjem. Odmah smo išli u Šibenik na hitnu. Tamo je primila infuzije, a nakon krvne slike liječnici su nam rekli da ne mogu otkriti radi čega je to i da bi kroz dnevnu bolnicu trebali na daljnje obrade i da je u potpunosti dehidrirala”, započela je priču njena majka Matea.

Pet dana je dolazila u dnevnu bolnicu i jedan je dan, kako je rekla majka, Kiara počela vriskati od bolova i govoriti da je glava boli te da više ne može izdržati.

Stalne dijagnoze konjuktivitisa

“Medicinske sestre su mi rekle da je to od dehidracije. Četvrti dan u dnevnoj bolnici sam vidjela da joj se spustio kapak i nateklo oko. Rekla sam to doktorici i molila da se vidi je li neka alergija na lijekove. Doktorica nam je rekla da je sigurno od uboda insekta. Kasnije smo dobili dijagnozu da ima konjunktivitis, mazali smo oko, bilo je malo bolje, no opet je buknulo. Opet smo išli pedijatrici i dijagnoza je bila neizliječeni konjunktivitis, koji nije dobro tretiran. Otišli smo kod oftalmologa, a on nam kaže da je sve u redu. Vrijeme je prolazilo, a našoj curici je i dalje spušten kapak. Ponovno smo otišli oftalmologu koji je ponovio dijagnozu konjunktivitisa. Onda je tijekom lipnja Kiara nastavila ići u vrtić, krenule su pripreme za školu, razmišljala je kakvu će torbu izabrati, kakvu haljinicu i tad je došao mužev rođendan, kupala se u bazenu kad joj je odjednom pola lica postalo natečeno, da bi nakon toga liječnici i dalje inzistirali na dijagnozi konjunktivitisa”, rekla je Kiarina mama Matea.

Krajem lipnja Kiara je opet dobila tešku glavobolju s povraćanjem, što je roditeljima bio opasan alarm, a isto se ponovilo i početkom srpnja, kad joj se spustio cijeli kapak.

“Cijeli svijet i život nema više nikakvog smisla”

“Opet smo otišli u šibensku bolnicu tražiti pregled kod neuropedijatrice. Napravljen joj je EEG, koji je bio uredan, pa su nas opet slali oftalmologu. Opet smo sve napravili, pregled je bio uredan. Doktorica nam je tad rekla da će napraviti i magnet, ali to kao zadnju soluciju jer nitko ne pomisli da bi curici od šest godina bilo nešto opasno. Puno nam je pomogla suprugova sestra koja radi u bolnici da smo dobili što prije magnet.

Tad je uslijedio taj nesretni 29.7. kad je išla na magnet. Već vam se pojavi crv sumnje jer je rečeno da će to trajati 20 minuta, a vi vidite da je vrijeme debelo prekoračeno. Nakon završetka snimanja kad sam izlazila s njom iz te prostorije, radiolog je samo spustio pogled u pod. Tad sam odmah znala da nešto nije u redu. U tom trenu kad je izustio ‘nažalost, vijesti nisu dobre’, kad to čujete noge vam se odsjeku, a cijeli svijet i život nema više nikakvog smisla”, kazala je majka Matea za Index.

Kiara je krajem prošle godine otputovala na liječenje u SAD gdje je primala eksperimentalnu terapiju. Hrvatska javnost je za njezino liječenje prikupila 18 milijuna kuna.

