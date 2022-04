Podijeli:







Izvor: N1

Stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov u Novom danu analizirao je situaciju u Ukrajini. Rekao je kako su pregovori između zaraćenih strana u ovom trenutku farsa i nisu postigli značajniji uspjeh.

“Prvi krugovi pregovora su bili ponavljanje onog što je već bilo javno poznato, prvenstveno s ruske strane. Uspješno je bilo pitanje humanitarnih koridora, no ni to nije bilo uspješno u svim gradovima”, rekao je.

Ključnim mu se čini pritisak, pogotovo s ruske strane, da mora stalno pregovarati kako bi pokazala volju za mirom i diplomatskim rješenjem.

“Počela je tiha diplomacija koja je usmjerena postizanju mira”

“Ukrajinska strana je zainteresiranija za diplomatsko pregovaranje od ruske, ruska strana ima vojnu nadmoć. Otpor Ukrajine puno je snažniji nego što se očekivalo. Pregovori ne idu tempom koji bi bio poželjno, pregovori u punom profilu još nisu počeli. Ono što je sigurno počelo, a mi nemamo informacije o tome su vrata tihe diplomacije – niz ljudi koji razgovaraju s Putinom i Zelenskim i mogu pokrenuti pokretanje nekih rješenja”, rekao je pa kao primjere tihe diplomacije naveo Angelu Merkel i papu Franju, dodavši kako je tiha diplomacija usmjerena postizanju mira i usmjerena da više nijedna majka ne bude zavijena u crno.

“Zelenski sigurno ima i profesionalni tim koji smišlja što i kako će reći”

Istaknuo je da se rat ne događa isključivo vojnim sredstvima. “Živimo u ratno-propagandnim vremenima u kojima je Rusija i Ukrajina uspjele staviti toliko informacija da je teško razaznati što se događa. Treba gledati reakcije Putina i Zelenskoga. Čini mi se da Zelenski uspješno dobiva medijsku pozornost svijeta. Direktno se obraćao svim ljudima kojima se obraćao, pokušavao je naći zajedničke momente zemlje kojoj se obraća i Ukrajine”, naveo je Goran Bandov.

Rekao je da se kod ukrajinskog predsjednika radi o profesionalnim nastupima. Osim što je Zelenski glumac, smatra da se radi o profesionalnom timu koji smišlja što i kako će reći. “Je li to BBC ekipa, vidimo da izbacuju brdo dokumentarca… BBC je očito tamo.”

Prokomentirao je i sankcije nametnute Rusiji. “Kod bilo koje sankcije morate paziti da manje naštetite sebi nego onome kome namjeravate naštetiti. U ovom trenutku EU nema složene pretpostavke da se može ograditi od ruske nafte i plina, a pogotovo plina. Katar je odmah na početku rekao da su njihovi prostori zakupljeni narednih nekoliko godina. U konačnici, teško je uvoditi sankcije koje vama štete značajno više nego što bi štetile nekome drugome”, rekao je.

“Kina gleda svoje interese, Indija će dugoročno gledati ekonomsku korist”

Osvrnuo se na odnos Rusije, Kine i Indije.

“Kina sjedi na svojoj stolici i to se često zaboravlja. Kina gleda svoj interese, neće ni na jednu stranu. Najjači je vanjskotrgovinski partner EU-a, to više nije SAD. Kina će svoj interes zaštititi do kraja. Bitno je i da NATO u svojim dokumentima ima da je Kina njegov protivnik. Kina nije više samo regionalna sila, postala je svjetska sila. I dalje uzima energente iz Rusije, povoljni su i kupuje ih za svoju valutu, koju time nameće kao međunarodnu. U cijelom nizu elemenata Kinezi su u značajnoj prednosti.

Indija i Rusija surađuju desetljećima, tamo ju se promatra kao Sovjetski Savez, proširenje SSSR-a. Indija ima vanjsku politiku koja cilja da bude dobar partner s velikim silama, a Rusiju i dalje gleda kao veliku silu i sada koristi priliku povoljno dobiti energente, žitarice… Odnos s Rusijom je kompleksan i dugotrajan, a Ukrajina ga nije promijenila. Indija će dugoročno gledati ekonomsku korist, korist BRICS-a kroz koji Indija surađuje s Kinom, svjesna je da je Kina nadrasla Aziju”, rekao je, istaknuvši da će Indija pratiti što Kina radi.

“Srbija je odlučila na čijoj je strani”

Kaže kako mu se čini da se Srbija odlučila na čijoj je strani u ovom ratu, samo je pitanje je li rekla svojim građanima. “Korak Srbije još uvijek nije potpuno jasan. Srbija ima značajnih problema oko odnosa s Rusijom. Zadnjih desetljećima je postala ovisna o ruskim energentima. Drugi problem je medijska scena koju kontrolira predsjednik Vučić. Malo medija nije pod kontrolom države. Teško se preko noći mogu promijeniti odnosi Srbije i Rusije. Smjer Srbije su europske integracije i to mi se čini kao jedini smjer u kojem Vučić treba ići. U vojnom segmentu Srbija može ostati neutralna”, smatra stručnjak za međunarodne odnose.

“Orban iskoristio rat da se pozicionira kao onaj koji brani mađarske interese”

“Mađarska je rekla da će sudjelovati u svim segmentima, osim u vojnom – da kroz njezin teritorij neće prolaziti oružje i vojska. U svim drugim segmentima, Mađarska sudjeluje u svim europskim politikama. Što se tiče same mađarske politike unutar Mađarske tu postoje određene razlike – predsjednik Orban šalje istu poruku kao i Vučić. Stalno spominju mir i stabilnost, a Orban spominje i neutralnost. Pitanje je možete li doista biti neutralni. Orban je rat iskoristio da se pozicionira kao onaj koji brani mađarske interese, a oporba nije dovoljno istaknula njegovu povezanost s ruskim predsjednikom. Medijsku scenu u Mađarskoj isto kontrolira vlada i predsjednik”, poručio je Bandov gostujući u Novom danu.

