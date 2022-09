Milanović: Putin stalno ponavlja to za nuklearno oružje. To nije glavni problem

Podijeli:







Izvor: N1

Na konferenciji Dan velikih planova koja se danas održava u Zagrebu, gostovao je i predsjednik Zoran Milanović.

U izjavi novinarima ondje je komentirao i Putinovo obraćanje naciji.

“Ovo je užasno opasna situacija. Natežem se i rječkam s onima koji su do jučer Putinu virili iz džepova sakoa”, rekao je Milanović.

“Rusija mora toliko oslabiti da ne može napraviti ništa slično. Vidimo da ona uporno nastavlja… ”, kazao je.

“Meni preostaje jedino da nekako olakšam dušu, ali nisam zbog toga da bi olakšao svoju dušu i napravio štetu Hrvatskoj, pazim što govorim, ali između toga da ne govorim ništa i klimam glavom i da govorim nešto, izabrao sam da govorim nešto”.

Na pitanje ima li Hrvatska plan ako dođe do nuklearnog rata, Milanović je kazao da Hrvatska nije sudjelovala u ključnim odlukama te da nije nuklearna sila.

“Niti smo Poljaci, niti smo upali u Ukrajinu, niti smo donosili ključne odluke. Ušli smo u NATO s primarnim ciljem da nas Amerikanci zaštite od barbarizma i opasnosti iz Beograda. Dakle, niti nas se pita niti dodatno sudjelujemo. Svaka odluka treba biti dobro balansirana. A ne da netko to koristi za osobni probitak”, rekao je Milanović.

“Ukrajina nije članica NATO-a… Ne možemo se obećavati svakome”, rekao je Milanović.

“A za nuklearno oružje, Putin to svako malo ponovi, ali ja to ne vidim kao glavni problem u ovom trenutku, ali vidim problem da Rusija ekonomski nije slomljena, a trebala je biti u par mjeseci. Dogodilo se upravo suprotno”, rekao je Milanović.

Komentirao je i najnovije uhićenje po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja. “Nama se stalno spočitava da krademo europski novac, a to je naš novac. Mi smo jako tanko iznad vode i onda živiš stalno u strahu da će doći europski istražitelj. To je naš novac, a ne europski novac. Ako ga i ima, to je vrlo malo”, rekao je predsjednik.

