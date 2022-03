Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Slavoniji, u Vinkovcima i u Slavonskom Brodu. Sudjelovao je u Vinkovcima na obilježavanju 15. obljetnice ustrojavanja Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, a nakon toga je u Slavonskom Brodu posjetio tvrtku "Đuro Đaković Grupa“ d.d. u kojoj je održao sastanak s Upravom te obišao proizvodni pogon tvrtke. Poslije je dao izjavu za medije, a komentirao je i rat u Ukrajini.

“Hrvatsko gospodarstvo nije ugroženo, ali će imati problema. Cijeli svijet pati zbog toga. Sada bilo bi najbolje da rat što prije završi. Da bude što manje mrtvih. I da bude pravde neka, da ne bude baš po ruskom, sad je li to moguće, vidjet ćemo”, rekao je Zoran Milanović nakon posjeta Slavonskom Brodu.

Komentirao je i pad letjelice u Zagrebu. Rekao je da mu je neobično da nalaz u Ivanu Vučetiću još nije gotov.

“‘Ja još čekam nalaz vještačenja. Nadam se da će premijer uskoro o svemu obavijestiti javnost. Ne razumijem zašto to već nije gotovo i kada ćemo znati je li bilo tragova eksploziva na letjelici”, rekao je Milanović.

Komentirao je i situaciju oko izbora u BiH.

“Ako se Ukrajini daje kandidacijski status za EU, Bosna ga je zaslužila davno. Ako Bruxelles ne razumije dovoljno situaciju, onda to diplomacija treba objasniti.”

Dodao je da Hrvatska ne komada BiH. “Niti planira ikakvu agresiju, a bogami ni Srbija niti Rusija jer ne mogu. Ovo je prvi puta gdje mjesecima trpimo svinjarije iz Bruxellesa da je hrvatska diplomacija napravila što je trebala. Jer hrvatski je interes ravnopravnost sva tri naroda u BiH. To je jako važno za stabilnost te države”, kazao je.

“U NATO smo ušli samo radi Amerikanaca”

Komentirajući NATO i rat u Ukrajini, Milanović je rekao da NATO “nikad nije doživio moždanu smrt, ali ima problema”.

“Spomenuli ste dron, to nisu ni Mađari uspjeli identificirati. To NATO ne može raditi, to nije posao NATO-a. Osim ako ne uđemo u svjetski sukob i aktivira se članak 5. Onda NATO preuzima vaše nebo, a to može samo SAD. To ne mogu ni Englezi”, rekao je pa dodao:

“SAD jamči sigurnost u NATO-u. Mi smo radi europskog sna i interesa druge vrste ušli u EU, a u NATO smo ušli samo radi Amerikanaca. Ova vozila su samo američka, nismo ih dobili na poklon od bilo koga drugoga. I helikopteri koji dolaze, za koje nisu izgrađeni hangari, jer je ministar bistrooki zaspao, dolaze na poklon od SAD-a. O NATO-u sve racionalno, ne sve najbolje. Postoje sposobnosti koje imaju Amerikanci, nema ih ni Njemačka, nema ih ni Francuska. I kad gledam kako Rusija eksperimentira s uglavnom novim hipersoničnim oružjem, onda se ne osjećam dobro i želim da to i moj zaštitnik ima, a trenutno nema. I zato mi je trenutno jako važno da to postane nešto što Amerika ima u svom arsenalu. Govorio sam da je Rusija vrlo hladna i mračna država, ne možemo je mjeriti svojim jardom, svojim aršinom”, rekao je.

Troškovi Ureda predsjednika: “Koliko je potrošeno na cvijeće? A na rakiju?”

Neki mediji objavili su da je Ured predsjednika potrošio 180.000 kuna na cvijeće.

“Troši se puno manje nego ranije”, rekao je Milanović, a na pitanje na što se najviše troši odgovorio je: “To ne znam, ja nisam predstojnik Ureda. Što naravno ne znači da kada bi Ured funkcionirao skandalozno da ja ne bih rekao ‘sve ću vas promijeniti’. Ali koliko je potrošeno na cvijeće? A na rakiju? Vjerojatno tisuću kuna. Predsjednik se time ne bavi. Mi imamo proračun koji određuje Vlada, HDZ. Taj proračun je skoro duplo manji nego što je bio Mesićev”, komentirao je Milanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.