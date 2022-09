Milanović u Jajcu: Za Hrvate u BiH tražimo običnu milostinju, sram me je

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 27. obljetnice Vojno-redarstvene operacije „Maestral“ i oslobođenja kraljevskog grada Jajca.

Predsjednik se tom prigodom i obratio okupljenima.

“Mi i vi moramo sve vrijeme zdravim argumentima tumačiti i objašnjavati zašto je ova cijela hrvatska priča epopeja s elementima tragedije poštena i ispravna i zašto smo na pravoj strani povijesti. Ta zahvalnost je nešto što ne vidimo i to je ono što smeta i boli i iritira, i to je ono na čemu ćemo ustrajati, u dokazivanju da smo napravili pravu stvar”, istaknuo je hrvatski predsjednik.

VEZANE VIJESTI VIDEO Milanovića u Jajcu dočekali pljeskom

Kazao je i da je njegovo poštovanje prema BiH ljudski i politički cilj već barem 20 godina.

“BiH, blokadu Sarajeva, i druge velike stvari u ratu 1995. godine nisu postigli ni američki, ni britanski, ni francuski bombarderi, nego čizme na terenu i krv hrvatskih vojnika. To moramo stalno ponavljati, kada za vas, Hrvatice i Hrvate BiH, tražimo običnu milostinju, i toga me je sram. Tražimo toliko malo da me je sram to ponavljati”, rekao je Milanović.

Naveo je i da Hrvati u BiH nisu manjina, ali se svode na manjinu, te to usporedio s manjinama u Hrvatskoj.

“Manjine u Hrvatskoj imaju svog predstavnika u Saboru. Cinizam rastužuje, ako svi govore o ukidanju Daytonskog sporazuma, ja kao predstavnik Hrvatske mogu reći da to Hrvatska neće nikada podržati, nego će se boriti protiv toga. BiH bez ravnopravnih Hrvata, Bošnjaka i Srba, nema. To nekima nije jasno”, kazao je dodavši: “Ovdje se mi još malo nešto pitamo. Živjeli Hrvati BiH”.

Milanović: "Bez Hrvatske vojske, BiH danas ne bi bila cjelovita država" pic.twitter.com/qKgUuZGlgi — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) September 13, 2022

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.