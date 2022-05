Predsjednik HPK-a: S raketama protugradne obrane ne bi bilo 100 posto štete

Podijeli:







Izvor: N1

Zbrajaju se posljedice nezapamćenog snažnog nevremena koje je pogodilo sjever Hrvatske. Šteta će biti višemilijunska. Tuča je uništila gotovo polovicu hrvatske proizvodnje cvijeća. Vlada je obećala pomoć, a pomoć OPG-ovima čiji su staklenici i plastenici potpuno uništeni bit će itekako potrebna. Za Novi dan govorio je Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.

Cvjećari su imali izuzetno problematične zadnje dvije godine, bilo je onemogućno i trgovanje u jednom dijelu pandemije. To je tržišno orijentirana poljoprivredna grana, snalaze se bez ikakvih dodatnih potpora. To se smatra industrijskom, obrtničkom proizvodnjom. Podliježu posebnom proračunu koji nije direktno iz EU-a. Ministrica je najavila da će se raditi posebna mjera Vlade, rekao je.

“Štetu ćemo znati idući tjedan, radi se o desecima milijuna kuna”

Procjenjuje se šteta nastala od nevremena, rekao je Jakopović, koju provode prvostupanjska povjerenstva.

Ako šteta prelazi 20 posto proračuna, sigurno će biti proglašena elementarna nepogoda. To će biti sigurno najveće općine Veliki i Mali Bukovec, a možda i šire. Do ponedjeljka, odnosno do početka tjedna ćemo znati konkretnu štetu. Sigurno se radi o desecima milijuna kuna štete. Ljudima je nastradala i mehanizacija, kombiji, rekao je.

Politički pomaci su sporiji od klimatskih promjena koje nas pogađaju u posljednjih nekoliko godina. Mi smo, mislim, 2001. polako napustili sustav protugradne obrane koji smo imali između Save i Mure i sad se pokazalo da to nije bilo baš najpametnije. Najstariji se ne sjećaju da je padao led veličine teniske loptice. Ta protugradna obrana je pod DHMZ-om, oni tvrde da ne postoje znanstveni dokazi štiti li protugradna obrana ili ne. U ovom slučaju bio bi učinkovit. Kod plastenika i staklenika nemate mogućnost mreža, do određene mjere voće bi se moglo zaštititi, ali obrana u smislu raketa protugradne obrane, ti oblaci bi se razbili i pretpostavljamo da bi šteta ipak bila manja. Ovako smo imali stopostotnu štetu, rekao je.

Bit će dobra žetva žitarica no stočari, posebno mljekari su u velikim problemima

Očekujemo solidnu žetvu, pšenice i ječma i ostaloga za oko mjesec dana. Očekujemo oko milijun i 200 000 tona, dakle 200 posto više nego što je potrebno za Hrvatsku. Žitarice nisu problem ali problematična ej stočarska proizvodnja, osobit je pad proizvodnje mlijeka zbog cijena inputa, energente i plavi dizel i stočnu hranu. Imali smo nekoliko sastanaka međuresornim. Moramo smanjiti troškove u proizvodnji, rekao je.

