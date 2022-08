Predsjednik DVD-a o uzroku nesreće: “To je možda bio trenutak slabosti…”

Podijeli:







Izvor: N1

U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A4 poginulo je 12 osoba, a 32 su ozlijeđene. U autobusu su bile ukupno 44 osobe - 42 putnika i dva vozača.

Stjepan Jakopčić, predsjednik DVD-a Breznički Hum, u Dnevniku N1 televizije komentirao je ovu stravičnu nesreću.

“Dojavu smo zaprimili oko 5.50 sati ujutro, oko 6.15 smo došli na intervenciju gdje su već bili policija i hitna. Pristupili smo na autobusu, situacija nije bila baš sjajna”, kazao je Jakopčić.

VEZANA VIJEST Poljski ministar zdravstva otkrio što se dosad zna o stravičnoj nesreći na A4

“Prvi trenutak bio je šok kad vidiš ljude koji su strane, a najgore je za one ljude do kojih ne možeš. Mislim da je to bila jedna od onih intervnija koje smo gledali samo na pokaznim vježbama”, dodao je.

Ipak, ističe da je koordinacija bila dobra te da su se organizirali u nekoliko sekundi nakon čega je počela akcija spašavanja.

“Odradili smo ono što je bilo u našoj moći, izvukli smo sve ljude van, ali što se točno dogodilo, neka istraže institucije”, naveo je.

Na konstataciju našeg reportera Ivana Hrstića da je vozač vjerojatno zaspao tijekom vožnje, Jakopčić odgovara: “To je možda mali znak, trenutak slabosti, je li čovjek zaspao od umora, to je sada teško…”

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.