“Predložili smo HDZ-u da otvore temu Ine u Saboru, ali oni je žele maknuti”

Saborska zastupnica GLAS-a, Anka Mrak Taritaš, gostovala je u Novom danu.

Odgovorila je na komentare predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića, da je oporba pogriješila što je zbog bolesti premijera Andreja Plenkovića tražila odgađanje saborskog aktualca na 28. rujna.

“Ja mislim da oporba nije pogriješila, mislim da je 28. rujna sasvim u redu za aktualno prijepodne. Gospodin Jandroković bi volio da ga oporba ništa ne pita. Gospodin Jandroković bi volio da su ovi slobodni govori bili bez otvaranja teme. Njima je tema Ine očito bolna tema i pokušavaju je cijelo vrijeme staviti pod tepih i maknuti”, rekla je Mrak Taritaš.

Dodala je i da su iz oporbenih redova na sjednici predsjedništva Sabora ponudili HDZ-u da sam predloži temu Ine u Saboru. “Meni se čini da bi bilo puno bolje da se odlučio da ta točka dođe na dnevni red”, rekla je Mrak Taritaš, dodavši da oporba to jest predložila, ali da je procedura za to puno kompliciranija nego u slučaju da je to učinila vladajuća stranka.

