Puljak: Jasno sam osudio nasilje. Nije jasno kako je policija postupala prema tim ljudima i to se sad vidjelo jer su neki oslobođeni. Pitanje je zašto se to dogodilo, a to seže u prošlost. HDZ je okupirao sve institucije hrvatskog nogometa. Mislim da je razlog događaja nagomilana frustracija. Split neće napredovati dok vlada HDZ. 15 godina nije riješena bespravna gradnja.