Izvor: Miroslav Lelas/PIXSELL

Jedna od dviju posljednjih nepoznanica oko Pelješkog mosta razriješena je - poznato je njegovo službeno ime.

U posljednjih godinu dana u javnosti su predlagana mnogobrojna imena za most – Oliver Dragojević, Libertas, Marko Polo, Most Domovine, Most Europe, Most hrvatske cjelovitosti i slično.

No ovaj objekt koji premošćuje Malostonski zaljev dobio je vrlo jednostavno ime – Pelješac, piše Jutarnji list.

Da je to i službeno ime potvrđuje i tabla s nazivom koja je prošlog tjedna postavljena na početku mosta na kojoj piše “Pelješac” a ispod imena navedena je njegova duljina – 2404 m. Davanjem imena ‘Pelješac’ poštivana je i uobičajena praksa da se pri davanju imena infrastrukturnim objektima u pravilu koriste geografski toponimi područja u kojem se objekt nalazi.

Preostala je još jedna nepoznanica, a to je datum otvaranja za promet samog mosta i dijela nove ceste preko Pelješca koja se spaja na most. Prema neslužbenim informacijama, oni bi u promet trebali biti pušteni u drugoj polovici sljedećeg mjeseca.

