Potresna objava vatrogasaca: Ovog puta nije išlo, smatramo da smo poraženi

Izvor: Valerio Baranović/Šibenik IN

Tri dana nakon što su u zadarskom i šbenskom zaleđu buknula tri požara u roku od sat vremena i dan nakon što je u potpunosti lokaliziran i posljednji, oglasio se DVD Šibenik, vatrogasci koji su gotovo 24 sata bili suočeni s otvorenom vatrom koja je gutala sve pred sobom, pa i kuće.

Štete od požara u Zatonu i Raslini još se zbrajaju. Oštećeno je ili izgorjelo više objekata, stradale su životinje zatvorene u kokošinjcima i boksovima, a koliko je poljoprivrednih zemljišta uništeno, tek će se vidjeti.

U gašenju je sudjelovalo oko 350 vatrogasaca iz sedam županija, pripadnici vojske i policije, ali i brojni civili dobrovoljci.

Kako bi približili situaciju i probleme s kojima su se susreli na terenu, istaknuli su kako ovo ne smatraju uspješnom intervencijom, a posebno su naglasili probleme s vozilima te intervencije koje su morale poduzimati usred noći kako bi mogli obraniti kuće. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Sad kad je kraj ili točnije kad se nazire kraj teško je sastavit nešto pametno a da ne ispadne plakanje i cendranje.

Dana 13.07. u 11:44h zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila na vrpoljačkoj cesti kod skretanja za Podine, požar se proširio na okolni prostor te zahvatio 2ha raznog raslinja. Na intervenciju je upućena autocisterna DVD-a Šibenik sa 3 vatrogasca. Sudjelovali JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica, Grebaštica i Perković.

A ono o čemu priča cijela Hrvatska 13.07. u 11:38h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u vodičkom zaleđu predio Mrdakovica.

Smatramo li ovu intervenciju uspješnom? Sigurno da ne, ni najstariji naši vatrogasci ne pamte ovako težak požar, ovakvu nemoć.

Ovog puta nije išlo, uz sav trud i našu ludu volju smatramo da smo poraženi, izgoreno i nagoreno je nekoliko desetaka objekata. Oni koji misle da smo mogli više vjerujte nismo, suočili smo se s nečim što je bilo jače od nas. Ono što pokušavamo riječima opisat i predočit svima vama je nemoguće, ono čime smo se susreli oči u oči ne da se prepričat. Stotine objekata ugroženih požarom u svega nekoliko minuta, uplakani civili na ulicama koji bježe, djeca s majkama gdje se ne zna tko više plače, to je ono što ne želite vidjeti, a vidite, sva ta djeca svi ti mještani gledaju u vas kao u spasitelje a mi uz sav trud ne uspijevamo u naumu i gubimo pojedine objekte ne ulijevamo sigurnost civilima. Broj objekata koje smo obranili ne znamo, ali znamo da smo prvi put morali gasit više stambenih objekata koji su stradali od požara na otvorenom. Teško je i ne može se ispričat ono što smo vidjeli i što smo pokušali.

Ono što nas veseli je da nitko od naših vatrogasaca nije ozlijeđen, a problemi s kojim smo se suočili osim sa požarom samo su se nizali.

Od naša 4 vozila (malo šumsko, srednje šumsko, autocisterna i kombi vozilo) već mjesec dana smo bez malog šumskog vozila koje je na popravku, gotovo pri samom početku požara dolazi do nezgode sa autocisternom i puca nam retrovizor što dodatno otežava situaciju samom vozaču i posadi vozila, dok su se branile kuće mijenjali smo retrovizor, dok smo se mi borili s požarom mehaničar nas zove da je malo šumsko vozilo spremno i da dođemo, četiri naša vatrogasca uputila su se tek popravljenim vozilom na požar, ali nije išlo vozilo se opet kvari i ostajemo opet sa vozilom manje, a vjerujte da je svako vozilo bilo potrebno, požar je stalno ugrožavao objekte i živote ljudi. Pozivamo mehaničara kojeg policija pod pratnjom dovodi do našeg vozila te ga on uspijeva osposobit u nadi da će spasit koji objekat. U nekom dijelu noći naše drugo šumsko vozilo nakon cijelodnevne borbe odbija poslušnost i kvari se (instalacije) te ostavlja kolege u teškoj situaciji koju uspijevaju riješit tako da su vozilo osigurali naprtnjačama. Ovom prilikom htjeli bi se zahvalit vučnoj službi čače čiji je djelatnik gotovo 2 sata pokušavao naše vozilo izvući sa makadamskog puta i maknuti ga iz opasne situacije u čemu je uspio, u 06:40h opet dovodimo drugog mehaničara koji prespaja instalacije te uspješno pokreće vozilo. Malo šumsko vozilo koje smo uspjeli popravit u ranu zoru ponovno se kvari međutim ovog puta nije bilo pomoći odveden je mehaničaru jer se kvar ne može sanirat na licu mjesta.

Ono što želimo ukazat našim postom je da u vrijeme globalnog zatopljenja te sve vrućih ljeta sa sve manje padalina počinjemo gubiti bitku sa požarima sa ovakvom opremom. Ne želimo nikakve herojske natpise u novinama ni tapšanja po ramenu želimo ukazat da ulaganje u opremu i vozila za gašenje požara nije teret ni grada ni županije ni države već ULAGANJE u VAŠU i NAŠU SIGURNOST!

Taktika gašenja požara promijenila se u proteklih 20 godina, tako i vozila stara 20 godina više ne mogu priuštit sigurnost ni nama koji radimo s njima a samim tim i pomaganje drugima nam je uvelike otežano.

Nemojmo ulagat kad bude kasno, za sad brojimo materijalnu štetu neka tako i ostane.

Još jednom hvala Vučna Služba Čače kao i svim civilima koji su nam pomagali u obrani a posebno onima koji su nesebično čak i silom prolazili blokade kako bi branili nečije imanje i domove.

I još samo nešto, sve nas manje ima tu (vatrogasaca), pokušajmo sagledat to sastrane, može li jedan student živit sa 5000 kn?

Obratite pozornost na prvu sliku u dimu se vidi rotacija i vatra sa live strane kao i obris naše cisterne kojoj su posada 2 zaposlena momka od 20 godina i 35 godišnji dobrovoljac koji ih uvjerava da su sigurni i da će sve biti u redu, vridi li ići na glavu unutra za 5000kn ili u ovom drugom slučaju POTPUNO besplatno?

Hvala VAMA gospodo što mislite ovih dana na nas i što nam tepate.

Mi ćemo i sutra rame uz rame volontirat za VAŠE i NAŠE bolje. Samo gospodo draga do kad ovako?”

