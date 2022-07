Novi potres na Baniji

Seizmografi Seizmološke službe zabilježili su u nedjelju iza podneva prilično jak potres, magnitude 3,8 prema Richteru, kod Gline, 14 kilometara zapadno od Petrinje, izvijestila je Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a.

Potres se dogodio u 12 sati i 33 minute, a intenzitet u epicentru bio je V stupnjeva EMS (Europske makroseizmičke ljestvice).

EMSC je najprije javio da je magnituda potresa bila 4.0, ali kasnije su procjenu smanjili na 3.5 po Richteru. E

🔔#Earthquake (#potres) M4.0 occurred 19 km W of #Sisak (#Croatia) 3 min ago (local time 12:33:08). More info at:

