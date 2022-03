Potres magnitude 2.8 u Hercegovini, osjetio se u Dubrovniku

Potres u Dubrovniku osjetio se danas nešto prije 16:20.

Prema prvim informacijama EMSC-a, epicentar potresa snage 2.8 stupnjeva bio je zapadno-sjeverozapadno od Trebinja u Bosni i Hercegovini, a osjetili su ga stanovnici dubrovačkog područja koji su ostali svoje komentare na stranici.

”Kratko, ali jako”, ”Skočila sam s kauča”, ”U dva navrata je treslo na sekundu”, ”Dosta zatreslo”, ”Udarac pa buka”, ”Zaljuljao se pod na tri sekunde”, ”Kao da je prošao teži kamion”, pišu Dubrovčani.

Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 2 min ago (local time 16:16:52)⚠At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗ pic.twitter.com/iiDgg9jKhz