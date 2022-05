“Potpuno je jasno da glavna državna odvjetnica na neki način servis premijera”

Podijeli:







Izvor: N1

Političke aktualnosti u Newsroomu je komentirao kolumnist Novog lista Jaroslav Pecnik.

Premijer Andrej Plenković prošli je tjedan javno priznao da je zvao glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek zbog pritisaka s Pantovčaka oko ministra obrane Banožića. Predsjednik Zoran Milanović je oštro odgovorio da je Plenković taj koji vrši pritisak na DORH.

Danas se pak u medijima pojavila informacija da Plenković već dulje vrijeme ima kontinuiranu i intenzivnu komunikaciju s glavnom državnom odvjetnicom te da ga ona redovno posjećuje u Banskim dvorima. Iz Vlade su to demantirali.

“Milanović sebe kao da izuzima. Kad su počele rasprave oko Zlate Hrvoj Šipek, on je rekao da bi bilo normalno da Plenković kao premijer ima neke informacije. Plenković je tada govorio ‘ne, ne, ja to nikako ne želim’. Uloge su se na neki način sada promijenile”, rekao je Pecnik.

Stoji li u pozadini svega želja izvršne vlasti da ima detaljne informacije o tome što se zbiva u DORH-u?

“Mislim da izvršna vlast želi više. Ne samo Plenkovićeva, ali njegova posebno jer ona je tu posebno talentirana za takve ‘poslove’. Činjenica da je potpuno jasno da je državna odvjetnica na neki način servis premijera. Ona ovisi o saborskoj većini, hoće li ili neće biti i koliko. Drugim riječima, o Plenković. I kad Plenković kaže da preventivno djeluje zbog Banožića. Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa presudilo je Banožića krivim, kaznilo ga sa sedam tisuća kuna i mislim da je to dovoljan materijal DORH-u da pokrene istražne radnje”, odgovara Pecnik.

Milanović sugerira da Plenković želi da glavna državna odvjetnica stane, da ne propituje Paladinu i njegove ruske veze, Banožića i navodno sprečavanje sankcioniranja neplatiša državnih nekretnina. “Mislim da to jest ideja Plenkovića. Ne možda u ovom slučaju konkretno. Mislim da preventivno djeluje, želi reći ‘ako već to morate raditi, napravite tako da ja znam da se to događa da mogu djelovati'”, smatra Pecnik te dodao:

“Činjenica je jedna. Treba biti naivan ili biti dijete da povjerujete da premijer ne zna što se zbiva. Ne nužno od glavne državne odvjetnice, al ida ga netko iz tima ne obavijesti… Koliko je to legitimno, utemeljeno, moralno, o tome se može raspravljati. Ali je tako. Mi očito živimo u pravnom vakuumu.”

“Plenković i Milanović kao dva ovna na brvnu”

Jeli premijeru izletilo kad je javno rekao da je zvao Hrvoj Šipek i rekao joj da ne djeluje po nalogu s Pantovčaka?

“Mislim da Hrvoj Šipek ne djeluje po nalogu s Pantovčaka, ako djeluje po nečijem nalogu ili primisli, djeluje po idejama gospodina Plenkovića. Možda se preigrala oko Horvata, pomislila da može samostalno djelovati pa je dobila po prstima. Više ne. Vrag je u detalju. Kad je konkurirala da bude glavna državna odvjetnica napomenula je da potječe iz domobranske familije. Što to ima veze s državnom odvjetnicom? Kakve to veze ima s njom? Očigledno, to je poruka – ja sam prihvatljiva, ja sam ta i sa mnom možete na toj razini razgovarati. I kad to stavite u kontekst, sve je jasno”, kaže Pecnik.

Pecnik je komentirao i komunikaciju predsjednika Milanovića te njegov sukob s premijerom Plenkovićem.

“Budimo pošteni, dobar dio naroda voli takav način komunikacije. Ali sad već malo postaje degutantno, Milanović i Plenković su se našli kao dva ovna na brvnu. Na početku je bilo simpatično i gledljivo, sada se više ne može podnositi, ali činjenica je da si je Milanović uzeo zadaću da vodi neki križarski rat. Ali koji su rezultati, što će biti sadržaj mandata kad bude tražio novi? U ovom trenutku ja ne vidim nikakav sadržaj”, rekao je Pecnik.

