Izvor: Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS

Može li Haški sud pokrenuti kazneni progon kada je riječ o Vladimiru Putinu budući da Rusija ne isporučuju svoje državljane tom sudu, u N1 Studiju uživo pojasnio je odvjetnik Luka Mišetić.

“Stalni međunarodni sud ima nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti na teritoriju Ukrajine, iako ni Ukrajina ni Rusija nisu članice. Međutim, Ukrajina je 2014. potpisala izjavu kojom priznaju nadležnost tog suda za sve zločine počinjene na njihovom teritoriju od 2014. godine. Tužitelj stalnog suda je prije dva tjedna u Ukrajini počeo neke predistražne radnje. Sud ima nadležnost za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, nama nadležnosti je zločin iz agresije. Međutim, ukoliko stalni sud utvrdi da postoji elementi za podizanje optužnice, sud može podignuti optužnicu protiv bilo koga bez obzira na nacionalnost, a počinio je zločin na teritoriju Ukrajine. Postoji pravna mogućnost da se podigne optužnica protiv bilo koga iz Rusije pa čak i protiv Vladimira Putina“, objasnio je Mišetić.

Ipak, kaže kako je teško zamisliti situaciju u kojoj bi Putin bio izručen. “Sjetimo se da je bilo nezamislivo da Milošević bude izručen Haškom tribunalu, ali nikad ne znate kako će se razvijati unutarnji odnosi u Rusiji. Ako dođe do toga da Putin više ne bude na vlasti i nekome bude u interesu da ne bude u zemlji, može se razviti scenarij kao s Miloševićem. To je sve hipotetski, navodim to kao primjer i mogućnost”, istaknuo je.

Odvjetnik Luka Mišetić upozorio je da je sve što vidimo, pa i negiranje zločina, već viđeno. “Prvih deset godina nakon Srebrenice Srbija je imala stav da je sve to montirano i propagandni rat Amerikanaca. Kad su vidjeli da više ne mogu negirati da je toliko ljudi ubijeno u Srebrenici, promijenili su taktiku i priznali da se dogodio zločin, ali da taj zločin nije genocid. Takvo stanje imamo i danas”, rekao je, dodavši da se istrage mogu očekivati i u Ukrajini, a na tužitelju je koje će poteze na temelju dokaza poduzeti.

“Rusi ne dozvoljavaju istražiteljima da istražuju na Krimu. Istraživanje zločina u istočnoj Ukrajini i na Krimu je teško, ali očekujem da će istraga na sjeveru oko Kijeva biti pokrenuta”, rekao je.

“Ukrajina može osnovati svoj sud sa sjedištem u Haagu i mogla bi suditi za sve zločine počinjene na njihovom teritoriju. Postoji više modela, ali pitanje je kako će se to razvijati”, pojasnio je odvjetnik.

