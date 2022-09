Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u N1 Studiju uživo ocijenio je Vladin paket mjera širokim i sveobuhvatnim.

“Kada gledamo strukturu, zahvatilo se umirovljenike s dvije strane, išlo se široko prema građanima s puno strana, tu su i energetske potpore za energetski siromašne, a i za njih su ove cijene energenata stabilizirane. Posebno se ide s mjerama prema mikropoduzetnicima koji trpe vrlo velike udare. Zanimljivo je da bi s obzirom na ove vrlo visoke profite koje su pojedine kompanije ostvarivale i koje su doprinijele da se potaknu ovakve stope inflacije da se udari na njih i s dodatnim porezima. Volio bih da i Europa tu donese zajedničku odluku”, poručio je Sever.

VEZANA VIJEST Svi detalji mjera: Objavljene cijene struje za građane, plin im ne poskupljuje

Ističe da plin ostaje neriješeni problem za gospodarstvo.

“Vidimo da se čeka što će Europa učiniti, ali Europa je spora, ona to sve kilavo rješava. Nisam protivnik EU, ali ta razina birokratiziranosti i činjenica da dolaze iz obilja će dovesti do toga da će sve dugo trajati. Bit će problema za veliki dio gospodarstva”, smatra Sever.

Priznao je da su dolaskom na sastanak s predstavnicima Vlade očekivali da se neka od pitanja, kao što je ovo s plinom, riješi.

“Ali u utorak su nam rekli da bi to bio toliki udar da bi HEP stjerao na koljena, s obzirom na situaciju kod samih distributera i da to javne vlasti ne bi mogle podnijeti niti sa subvencijama. To je pitanje koje nije samo pitanje neprofitnih organizacija nego cijelog gospodarstva”, kazao je.

Ukazao je i da je Hrvatska prije nekoliko godina imala 60 posto svog plina, dok je sada to palo za nekih 20-ak posto.

“Očito je da se tu zapuštalo puno toga. Isto tako kada je riječ o istraživanjima nalazišta nafte”, zaključio je.

Neoporeziva davanja moraju biti jednokratna

Govoreći o neoporezivim davanjima, Sever je istaknuo da je uvijek problem kod toga što to poslodavci koriste umjesto podizanja plaća.

“Mi smo upozorili, ako idu povećanja tih neoporezivih davanja, da treba osigurati da se ona mogu isplatiti samo jednokratno, a ne da poslodavci ne dižu plaću, nego daju neoporezivo još povećani dio zbog dobrog poslovanja ili nečeg drugog. Onda jednog dana kada ljudi odu u mirovine, zbog niske osnovice i malih uplata, jer je puno davanja išlo neoporezivo, imaju i male mirovine”, pojasnio je.

Upozorio je da dio poslodavaca radnike prijavi na minimalnu plaću, razliku isplaćuje na ruke, a onda nedostaje i u mirovinskom i zdravstvenom sustavu pa su svi zakinuti.

“Uz sve ove mjere, uvijek se vraćamo na rast plaća”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.