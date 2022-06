Posla sve više, a radnika nikad manje. U čemu je “kvaka”?

Podijeli:







Mnogi poslodavci vape za radnom snagom, poput dubrovačkih ugostitelja. Nema je. Činjenica je da se tržište rada proteklih godina drastično promijenilo, ali i da radnici lakše napuštaju radna mjesta nego su to činili prije.

Posla je sve više, a radnika nikad manje. Pandemija je pokrenula potpuno neočekivani trend na tržištu rada. The big quit, odnosno masovni bjeg od poslodavaca zahvatio je svijet, a na mala vrata stigao i u Hrvatsku.

“Proveli smo istraživanje, 800 posloprimaca i 25 poslodavaca – od 800, polovica je rekla da su u posljednjih god dana promijenili svoje radno mjesto, dok je gotovo 90 posto poslodavaca reklo da su unazad godinu dana primijetili odlaske radnika više nego prije”, rekao je Alen Mrvac s portala Moj posao.

Kao razlog odlaska, prvo mjesto zauzeli su loši međuljudski odnosi, zatim osjećaj podcjenjenosti, a tek na trećem mjestu našla se premala plaća. Zatim slijedi neizazovnost radnih zadataka, zasićenost poslom i nemogućnost hijerarhijskog poslovanja. Trend je sve izraženiji među mladima.

“Zasigurno okruženje, jako mi je bitno s kim radim, plaća. Mislim, sve je bitno, ali mislim da je okruženje najbitnije.” “Međuljudski odnosi, ako su financije u okviru nekakvog normalnog života.” “Ako je veća lova, tu čovjek ide.” “Loša plaća, uvjeti rada, ne slaganje s kolegama na poslu, loši međuljudski odnosi”, govore neki od njih.

Lani je otkaz dao 4381 Hrvat, što je manje nego pretpandemijske godine, no ne mora se svaki radnik koji ga je dao naći u statistici HZZ-a pa je to tek dio ukupne brojke. S početkom ove godine, primjećuje se porast broja svojevoljnih otkaza, koji je trenutno na 4,6 posto. Kada bismo ga usporedili s 2020., tada je iznosio 2,8 posto. Očekivanja zaposlenika sada su zahtijevnija no prije.

“Jako je važno pitati za balans poslovnog i privatnog i za hibridni način rada. Određena fleksibilnost je poželjna i kandidatima je to jako velika prednost i za to pitaju na prvom razgovoru”, kaže Marija Felkel, stručnjakinja za ljudske potencijale.

Samo tržište rada ide im u prilog. U drugom je mjesecu prijavljeno 26.000 slobodnih radnih mjesta, 63 posto više nego lani.

“Mi trebamo raditi na tome da su zaposlenici zadovoljni u kompaniji, istraživati anketama njihovo mišljanje, pitati ih i osluškivati, da sudjeluju u kreiranju procesa i kontinuirano, ne više jednom godišnje nekakav feedback session, nego cijelo vrijeme tijekom godinje slušati ih što žele i prilagođavati se”, rekla je Felkel.

Poslodavci koji to ne rade trebali bi početi jer, prema istraživanju, svaka druga osoba u narednih godinu dana – planira dati ostavku.

