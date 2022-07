Posavec Krivec: Jedinstvena smo oporba i to ćemo dokazati, tu nema dilema

Podijeli:







Politička tajnica nove stranke, Socijaldemokrata, Ivana Posavec Krivec komentirala je u N1 Studiju uživo osnivanje te oporbene stranke.

“Mi smo jedinstveni u Hrvatskoj po tome što smo kao stranka nastali iz parlamenta. Nismo nastali s ciljem da osnujemo političku stranku pa da se onda borimo na izborima već smo spletom okolnosti zbog nedostatka demokratskih procesa, razumijevanja i dijaloga unutar naše bivše stranke osnovali klub, potom i udrugu, a sada i političku stranku kao završni čin našeg institucionalnig djelovanja”, istaknula je.

Dodala je da se deklariraju kao lijevo orijentirana moderna i progresivna stranka. “Mi smo autentična moderna ljevica i to ćemo dokazati svojim djelovanjem”, poručila je.

Tvrdi da u drugim tzv. lijevo orijentiranim strankama ne vide konkurenciju. “Mi smo tu da vodimo dijalog s našim građanima, da građani u nama prepoznaju snagu, različitost i dosljednost programu. Svi oni koji se prepoznaju da žele, mogu i da imaju iste želje kao mi, a to je graditi bolju društvu, dobro su došli.”

Komentirala je pokušaj opoziva ministra Vilija Beroša i rekla da su glasali za njegovu smjenu. “Mislimo da svi ministri trebaju otići i da ih ovako secirati jednog po jednog nema smisla. Klub je jasno rekao da ova Vlada treba otići, ne zaslužuje voditi Hrvatsku jer je iznevjerila građane i mi ovu Vladu ne možemo podržavati”, rekla je.

Naglašava da su oni jedinstvena oporba, da tu nema nikakvih dilema. Glasali su za smjenu Beroša, tako će biti, navodi, i u svim inicijativama u kojima će trebati dati podršku.

“Teško je vjerovati da bi se bilo tko od kolega, nakon onoga što su prošli sa SDP-om, mogao vratiti u SDP. Mislim da nema ni primisli o tome da bi netko od njih bio spavač HDZ-a”, tvrdi.

Smatra da premijer Andrej Plenković nema brige što se tiče njegove većine. “On to pokazuje, to se vidi iz njegovih nastupa koji su sigurni. Taj premijer došao je nama u parlament i rekao: ‘Mogu što hoću’, a to sigurno ne govori bez razloga, nego zato što iza sebe ima odgovarajuću većinu.”

Upravo zato je, dodaje, naša zadaća da budemo jaka oporba. “Cilj naše socijaldemokracije je da poštujemo i uvažavamo tuđa mišljenja, da gradimo u pluralizmu i iz istoga iznjedrimo nešto vrednije.”

Pravo na pobačaj

Kaže da inicijativa prava na pobačaj nikako nije inicijativa SDP-a već je to jedna od inicijativa koja je došla od pojedinaca iz progresivne oporbe koju je SDP prisvojio kao najveća tada stranka.

“Tu je inicijativu izvela Katarina Peović. Zalijepilo im se kao dobra ideja i sad ju guraju kao svoju. Ako je jedan zastupnik nešto predložio onda budimo korektni i recimo da je to njegova inicijativa i oko nje ćemo se okupiti”, navodi.

Kaže da su dali potpise kolegici Katarini Peović za tu inicijativu. “Nama to nije bilo sporno. Sporno nam je da se ljudskim pravima trguje u bilo kojem segmentu pa tako i po pitanju izmjena Ustava.”

Dodaje da nisu rekli da će podržati referendum već su potpisali inicijativu uvrštavanje pitanja slobodnog odlučivanja u Ustav. “O referendumu s nama još nitko nije razgovarao, takva inicijativa nije se pojavila. To se rješava kroz Sabor”, rekla je Ivana Posavec Krivec.

