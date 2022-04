Podijeli:







Profesor s Fakulteta političkih znanosti Berto Šalaj u N1 Newsroomu komentirao je verbalni rat između predsjednika RH Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Osvrćući se na današnju promjenu protokola predsjednika RH koji je u zadnji tren odlučio doći na Klis, znajući da će tamo biti i premijer koji je objavio da će ga bojkotirati, Šalaj je kazao da je Zoran Milanović želio pokazati svoju političku moć i ovlasti.

“To je samo jedna od crtica u njihovom sukobu”, rekao je politolog.

Dvije razine sukoba

Ističe da se u sukobu Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića može promatrati na dvije razine – strukturnoj i karakternoj.

“U Hrvatskoj imamo dvoglavu izvršnu vlast. Našli smo se u situaciji da imamo dvije osobe koje u toj dvoglavoj izvršnoj vlasti ne funkcioniraju. Imate predsjednika s najvećim demokratskim legitimitetom – neposredno izabranog na izborima – i imate premijera koji ima ovlasti u sektorima o kojima najviše ovisi život građana. Milanović na ovoj razini ima tri opcije. Jedna je da se založi za vraćanje predsjedničkog sustava. Drugo, ako je na drugoj strani jedna politička banda, onda se morate boriti političkom borbom tako da bi Milanović trebao odustati od pozicije predsjednika i ići na parlamentarne izbore. Treća opcija, za koju vjerujem da će se najvjerojatnije dogoditi, je da ćemo nastaviti gledati ovo sukobljavanje”, kazao je Šalaj, pa nastavio:

vezane vijesti Plenković: Što mene briga zašto je Milanović promijenio plan Kroflin: Plenković je dolaskom na pregovore sa sindikatima odradio dobar PR

“Uz ovu strukturnu napetost, postoji i napetost karaktera. Obojica misle da su politički teškaški koji najbolje znaju ono što se treba raditi u politici. Očekujem nastavak sukobljavanja. Nije mi problem to što se tiče njih dvojice, problem će mi biti ako se taj način komuniciranja i odnosa spusti na društvenu razinu. Oni više nisu politički protivnici, oni su se proglasili političkim neprijateljima. S jedne strane se govori o bandi, s druge strane se govori o ovome koga treba opozvati, ali ne može pa ćemo ga bojkotirati. To je tako u politici, ali što ako se takav diskurs i takva polarizacija proširi na obične građane.

Lako se zakopavamo u rovove

Analizirajući zašto su u Hrvatskoj zastupljenje toliko teme iz prošlosti, ponovno je ukazao na problem polarizacije.

“Imamo jedan indikator ovoga o čemu sam maloprije govorio. Kada ste spomenuli pomilovanje Mustača i Perkovića, vidjeli smo kako se lako u Hrvatskoj lako stvara polarizacija. General Gotovina, junak Domovinskog rata, preko noći je postao izdajnik. Nije to nitko izgovorio, ali tako ga tretira jedan dio. S druge strane, generali koji su se usprotivili proglašeni su kao nedovoljno milosrdni. Nakon svake izjave zakopavamo se u rovove i ne možemo doći do kompromisa”, kazao je.

Upitan misli li da se SDP boji kritizirati Milanovića, kazao je:

“Najblaže rečeno, SDP se ne snalazi u odnosu prema Zoranu Milanoviću, ali čak i Možemo, cijela ljevica još nisu pronašli pravi odnos prema Milanoviću. Za SDP je još razumljivo jer je Grbin bio dio Milanovićevog bedema ljubavi, ali vidjet ćemo hoće li oni uspjeti pronaći način da se distanciraju od njega.”

vezane vijesti Generalski zbor tražit će pomilovanje svih branitelja koji za to imaju uvjet Milanović Paucima: Hrvatska prva, a onda sva druga savezništva i lojalnosti

Milanovićev politički govor smatra vrlo toksičnim, a upozorava i da može izazavati polarizaciju na društvenoj razini.

“Mislim da Možemo i SDP nisu toga svjesni”, rekao je.

Kaže da oporba mora pokazati da su politički kompententni postati lideri oporbe. “Trenutno je lider oporbe Zoran Milanović”, dodao je.

Na pitanje zašto Milanović radi to sve, Šalaj odgovara:

“Mislim da on jednostavno želi pokazati da najbolje razumije politiku i da sve ove teme o kojima on govori – građani, HDZ i dio oporbe ne razumiju. Neko vrijeme te izjave mogu biti zabavne, ali ne donose nikakve promjene.”

Pomilovanje Mustača i Perkovića

Šalaj navodi da će odluka o pomilovanju, ma kakva ona bila, izazvati nezadovoljstvo u nekom dijelu građana te da tu nema dobrog rješenja.

“Ako ih Milanović pomiluje, to će biti veliki udarac za obitelji stradalih od UDBA-e. Međutim, ako ih ne pomiluje, to će biti da se uplašio javnog pritiska, da nemamo dovoljno milosrđa prema ljudima koji su doprinijeli obrani Hrvatske. On mora birati između dva loša rješenja”, rekao je pa nastavio:

“Nisam siguran da Milanović vodi previše računa o političkoj šteti. On želi sačuvati tu svoju poziciju – ja sam hrvatski patriot. I danas je rekao Hrvatska prije svega, a sve druge lojalnosti su sekundarne. On sebe vidi kao državnika koji čuva hrvatsku suverenost i hrvatski narod u BiH. Odluku će donositi na temelju toga, a ne šteti li mu to.”

Rekonstrukcija Vlade

“Parlamentarna većina je stabilna, ali nekad je za politički sustav bolje imati malo nestabilnosti. Pred novim ministrima su ogromni izazovi. Ova stabilnost je tu, ali vidjet ćemo hoće li biti iskorištena”, kazao je Šalaj, istićući da veliki dio građana kaže da nije zadovoljan smjerom kojim Hrvatska ide.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.