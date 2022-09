Podijeli:







Izvor: N1

Ivana Pavić Šimetin iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u Novom danu je komentirala kakva je situacija s epidemijom koronavirusom u Hrvatskoj. U Hrvatsku stiže i novo cjepivo protiv omikrona, a Pavić Šimetin je pojasnila o čemu je točno riječ.

“Imamo pad broja novooboljelih od 12 posto na dvotjednoj razini, taj pad pratimo od kraja sedmog mejseca. On se još ne vidi u broju umrlih, no ovaj val je u jednoj silaznoj putanji”, rekla je Pavić Šimetin.

“Mi smo zadovoljni s epidemiološkom situacijom”, dodala je.

VEZANE VIJESTI Za koliko se vremena pojavljuju prvi simptomi nakon zaraze omikronom? WHO: Pandemija covida od siječnja usmrtila milijun ljudi u svijetu

Pojasnila je i kakve su mjere trenutno na snazi za osobe koje su oboljele od covida-19.

“Svi koji su pozitivni moraju biti u izolaciji, a mogu je prekinuti peti dan ako je samotest negativan, inače moraju nastaviti s izolacijom sedam ili 10 dana, ovisno jesu li cijepljeni ili ne. Osobe koje su u kontaktu s pozitivnom osobom nekada su išle u karantenu, a danas to ne vrijedi nego kroz 10 dana trebaju nositi masku i držati se na distanci”, pojasnila je Pavić Šimetin.

Ukidanje izolacije za pozitivne?

Komentirala je i mogućnost da se izolacija ukine za osobe koje su pozitivne na covid.

“Osobe koje su pozitivne predstavljaju najveću opasnost za širenje zaraze pa je to bilo samo jedno razmišljanje jer ima zemalja koje su tu odluku donijele, poput Austrije. Ako se to dogodi, te osobe moraju nositi masku i to one FFP2. To je bilo jedno razmatranje, ali nije se dogodilo”, istaknula je.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak nedavno je poručio da postoji mogućnost povratka obveze nošenja maski ako se pogorša epidemiološka slika.

“Ne možemo reći što nas čeka na jesen, odnosno ubrzo kad se vratimo s godišnjih odmora i kad se vratimo u škole”, kazala je Pavić Šimetin.

Osvrnula se i na to koja je varijanta virusa trenutno dominantna u Hrvatskoj. “Sad imamo isključivo omikron soj, ali unutar njega su neke podvarijante. Apsolutno dominantna, više od 90 posto, je varijanta BA.5.”

“Smrtnost od korone prelazi smrtnost svih drugih zaraznih bolesti”

Dodaje da je smrtnost u valu koji je uzrokovana omikronom manja, ali smrtnost od korone ipak “prelazi smrtnost svih drugih zaraznih bolesti i ništa se od zaraznih bolesti ne može usporediti sa smrtnošću od korone, čak i kad gledamo unazad više desetaka godina”.

Osvrnula se i na procijepljenost u Hrvatskoj te usporedila udio cijepljenih u Hrvatskoj s drugim europslim zemljama.

VEZANE VIJESTI SAD odobrio cjepiva za podvarijante omikrona Doznali smo kad u Hrvatsku stiže cjepivo protiv omikrona. Naručeno milijun doza

“Zemlje koje su više cijepile, odnosno postigle su veći obuhvat cijepljenja, imaju manju smrtnost. Udio cijepljenih osoba u EU je jako povezan s razvijenošću zemlje, s BDP-om pa zemlje koje su socio-ekonomski razvijenije imaju veći broj cijepljenih. Mi od od svih zemalja zapadne i sjeverne Europe imamo niži BDP pa nam je upravo takav i udio cijepljenih”, kazala je Pavić Šimetin.

U Hrvatsku stiže novo cjepivo. Ne zna se još kada konkretno dolazi to cjepivo jer to ovisi o registraciji cjepiva o čemu odlučuje EMA. Pavić Šimetin navodi da ako se to dogodi ubrzo, onda bi novo cjepivo već sljedeći tjedan moglo stići u Hrvatsku.

Novost kod novog cjepiva

“Bit će ga dovoljno za sve građane koji se žele cijepiti. Novost je da osim zaštite od onog wuhanskog originalnog soja, ovo će cjepivo pružati zaštitu i od omikron varijante. To je novi moment na dosadašnje cjepivo”, objasnila je.

Ne preporučuje se starijim i rizičnim skupinama da se čeka novo cjepivo nego da odmah dođu po docjepnu dozu.

Što s onima koji se nisu uopće cijepili? “Malo ljudi je koji se sada odlučuju na prvu dozu, najčešće su tu građani koji su se već cijepili pa se odlučuju na još jednu dozu.”

Dodala je da se detalji o novom cjepivu još ne znaju, ali se može pretpostaviti da bi novo cjepivo moglo biti samo za docjepnu dozu.

“Ono što se može zaključiti prema zemljama izvan Europe je da bi to moglo biti samo za one koji su se već cijepili”, zaključila je Pavić Šimetin.