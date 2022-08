Članovi NO-a na sastanku u Ini, oporba na nogama, Plenković okuplja partnere

HNS-ov Stjepan Čuraj, rekao je da se treba preispitati vlasništvo nad Inom.

"Ovo je sada prilika da se to mijenja, jer očigledno ovo čini direktnu štetu Republici Hrvatskoj, a onda i indirektnu. Direktnu, zato što smatramo i uputit ćemo prijedlog da se treba krenuti u regulaciju proizvodne cijene plina, prevedeno, najjednostavnije, sav plin koji je potreban za građanstvo ne smije izaći iz zemlje i ograničavamo njegovu cijenu iz prodaje, a to je 95 posto burzovne cijene. To će nam donijeti sigurnost, nižu cijenu", rekao je Čuraj.

"To je nešto što nije nepoznato barem što se tiče proizvodnje i koncesijsko crpljenje rudnih bogatstava, a s druge strane s obzirom na krizu, da je država odlučila subvencionirati cijenu, taj trošak može prebaciti na gospodarstvo", rekao je Čuraj.