Tjedan dana nakon izbijanja afere u Ini Plinara istočne Slavonije dobila je novog direktora. Mario Naglić, također HDZ-ovac, na tom je mjestu zamijenio osumnjičenu Mariju Raktić koja je još u Remetincu. Njezina odvjetnica tvrdi da ona nije kriva, a da u postupku koji će tek uslijediti, sigurno neće biti pokajnica. U međuvremenu i Goran Husić je smjenjen iz OMS-a kako bi što prije imao uvjete za puštanje iz zatvora.

Tjedan dana od ostavke Marija Ratkić trebala je izaći iz Remetinca. No, na izlazak će još neko vrijeme pričekati.

“Osjeća se jednostavno, s ljudske strane teško to podnosi, ali svjesna je da je to jedna faza u životu koja je takva kakva je da mora jednostavno proći i sačuvati, što bi se reklo, i snagu i sve ostalo što predstoji nakon izlaska iz Remetinca”, rekla je njezina odvjetnica Višnja Galešić.

Njezina odvjetnica tvrdi da nema ništa inkriminirajuće u njezinom radu te da neće biti svjedok pokajnik. “To je postupak u kojem postoje i određene mjere koje su se provodile. Po onome što smo vidjeli nje nema u tim mjerama nigdje što jasno pokazuje da nije sudjelovala u ničemu”, istaknula je Galešić misleći pritom na mjere prisluškivanja.

Novi direktor PiS-a, razriješen direktor OMS-a

Danas je održana i Skupština Plinare istočne Slavonije. Imenovan je novi direktor Mario Naglić, također HDZ-ovac.

“On u ponedjeljak stupa na dužnost. Bit će angažirana revizorska kuća koja će pretresti apsolutno sve ugovore. I tijekom sljedećeg tjedna će biti imenovan novi Nadzorni odbor u kojem će biti i oni koji nisu članovi HDZ-a”, pojasnio je vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić.

Zbog ranijeg puštanja iz zatvora i Goran Husić razriješen je dužnosti direktora tvrtke OMS Upravljanje. No, u njegovom slučaju treba još ispitati svjedoke.

S druge strane, Mol i INA vjerojatno neće povlačiti nove poteze prije završetka interne istrage. Ne potvrđuju izričito da su pronašli još slučajeva u kojima je sudjelovao Damir Škugor.

“INA će zatražiti vanjsku reviziju internih procesa, principa donošenja odluka te svih ugovora o prodaji i kupnji plina. Istovremeno traje i interna istraga čiji su preliminarni rezultati predstavljeni Nadzornom odboru. Konačno izvješće Inine interne istrage očekuje se u narednim tjednima, a posljedično će se uvesti i dodatni mehanizmi kontrole”, rekli su iz Ine.

Tko je trebao sve znati?

No, tko je sve trebao znati tko i kako trguje plinom?

Srećko Ezgeta iz Udruženja opskrbljivača i distributera plinom pri HGK kaže: “Prošle godine je Ina isto tako davala ugovore očito po fiksnim cijenama jer su i opskrbljivači prodavali po fiksnim cijenama. Morat će se istražiti što se događalo. Je li tu zaista nastala pljačka Ine, to ne znam, to se mora provjeriti. Je li tu bilo kriminala, to je stvar na istrazi.”

Uz Inu, tu je i HERA koja očito ne misli OMS-u oduzeti pravo na rad. Jer da nije bilo prebacivanja novca, ništa se vjerojatno ne bi ni saznalo.

“Ina je očito i drugima prodavala taj plin po tim uvjetima, samo su ovi prodavali taj plin dalje na burzi i zaradili su ekstremno velike iznose novca. I vjerojatno u tom poslovno-trgovačkom smislu tu ne bi bilo ništa sporno nego je na kraju novac završio na privatnim računima i to kod ljudi koji direktno utječu na tu prodaju, e tu sad postaje problem nečijeg utjecaja i zlouporabe u poslovanju”, dodaje Ezgeta.

A i Škugorova supruga, čini se, pohitala je dati otkaz u HAKOM-u kad je shvatila da je milijarderka. No, sreća je kratko potrajala. Otkaz je povukla.

“Možemo potvrditi da je gospođa Škugor sredinom kolovoza predala zahtjev za redovitim otkazom ugovora o radu te je naknadno, krajem kolovoza, zatražila opoziv izjave o otkazu. Zbog poštivanja privatnosti svojih zaposlenika, HAKOM ne može komentirati ili iznositi razloge postupanja gospođe Škugor koja je zaposlenica HAKOM-a”, priopćio je HAKOM.

Pravosudna istraga može trajati godinu i pol. Budući da je riječ o čak milijardu kuna izgubljene dobiti za Inu, cijeli proces mogao bi potrajati godinama.

