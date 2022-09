Plenković: Nećemo prihvatiti da nam svaka šuša zalijepi tuđe grijehe

Podijeli:







Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kazao je da je paket mjera završen i da su članovima Predsjedništva predstavljene njegove konture. Odbio je otkriti njegovu vrijednost obrazlažući da još mora proći krug konzultacija s koalicijskim partnerima.

Govoreći o velikoj aferi u kojoj je Ina oštećena za više od milijardu kuna, više puta je naveo da se radi o kriminalu pojedinaca te da nema nikakvog političkog pokroviteljstva.

“Nadzor koji je trajao sve ovo vrijeme je imao puni efekt. Jedna dimenzija je kazneno-pravna koja će ići svojim tijekom. Druga je upravljačka, Uprava više nema naše povjerenje. Što se tiče treće, političke dimenzije, oporba pokušava profitirati na ovoj aferi. Imamo nultu toleranciju na korupciju i suzbijanje korupcije će se nastaviti bez obzira na ime i prezime i stranačku pripadnost. Naravno da ćemo otkloniti sve ove oporbene inicijative bez obzira na njihove performanse”, rekao je Plenković.

Detalji paketa mjera u četvrtak

Kazao je i da će u četvrtak izaći s paketom mjera.

“Danas smo iznijeli konture mjera koje se tiču cijena struje i plina, koje će limitirati cijene određenih proizvoda, koje će omogućiti da Hrvatska i građani prođu tako da imaju dovoljno struje i plina i da mogu to financijski iznijeti. Neću govoriti o detaljima plana, predstavit ćemo javnosti to u četvrtak”, rekao je.

Poručio je da će biti obuhvaćeni svi koji trebaju biti, ali nije htio detaljno otkrivati prije nego što mjere prođu još jedan krug konzultacija.

“Nema razloga za paniku, mjere će biti snažne i sveobuhvatne, kao što je i svaka naša intervencija u proteklih šest godina bila na korist građana i gospodarstva”, poručio je.

“Performanse sutra organiziraju antivakserski prosvjednici”

Za članove HDZ-a upetljane u aferu oko Ine rekao je da su ih osramotili i nanijeli im štetu zbog čega su izbačeni.

“Tu štetu je oporba iskoristila. I sutra to nastoji iskoristiti performansima. To su oni isti antivakserski prosvjednici. Svi koji tu kane participirati, moraju dobro vidjeti tko su im organizatori i u kakvom društvu će se naći”, rekao je.

Smatra da je cilj oporbe raspustiti Sabor i srušiti Vladu u vrijeme energetske krize na temelju kriminala nekoliko pojedinaca.

“Jedna afera pojedinaca je loša, treba sankcionirati krivce, ali nećemo prihvatiti da svaka suša nam zalijepi grijehe nekog drugog”, rekao je.

Komentirajući izjavu Peđe Grbina da će Vlada opet bacati helikopterski novac, ponovio je da Vlada intervenira na dobrobit građana i gospodarstva.

“Nije nikada bilo helikopterskog novca. On nije bio na sastancima. Možda je on to čuo negdje u Kragujevcu, ali ovdje toga nije bilo”, dodao je Plenković.

