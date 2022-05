“Plenkovića je strah da zbog kaznenog djela ne izgubi još jednog ministra”

Podijeli:







Izvor: N1

Najvažnije događaje tjedna u TNT-u komentirale su novinarke Petra Maretić Žonja (Večernji list) i Ivanka Toma (Jutarnji list).

Na početku su se osvrnule na sinoćnju tučnjavu Torcide i policije na autocesti A1 – tukle su se stotine, propucane se dvije osobe, a ozlijeđeno je desetak policajaca.

“Očekujem pod hitno tri stvari. Svi navijači koji su bili izgrednici, da se utvrdi tko je za što odgovaran i da ih se procesuira, ne samo prekršajno, nego i kazneno jer vidimo da je tu bilo i kaznenih djela. Drugo, da se isto učini s policijskim postupanjem. Iznimno je važno vidjeti je li policija u ovom slučaju prekoračila granice svoje ovlasti, je li opravdana uporaba oružja. Imamo više puta situaciju kod migranata da je policija prekoračila ovlasti i moramo raščistiti pitanje jesu li bili ohrabreni, tada se to zataškavalo, i primijenili tu praksu na ovom slučaju. Treće, potrebna je detaljna analiza Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima. Treba vidjeti koliko se primjenjuje i kako. Mislim da je nužno vidjeti jednu analizu u roku od dan-dva”, rekla je Toma.

Dan uoči utakmice Dinama i Hajduka u Zagrebu su pripadnici Bad Blue Boysa napali 9-godišnjaka jer je nosio Hajdukov dres. Koliko takvi događaji mogu biti okidač za daljnje nasilje?

“Ružno je reći, ali navijačima ne treba mnogo. Takav događaj ranije može biti okidač. Slažem se da je ovo ozbiljan slučaj koji treba ispitati sa svih strana, nema opravdanja za nikakvo nasilje “, odgovorila je Maretić Žonja.

Halo, DORH: “Nije prvi put da premijer vrši pritisak”

Premijer Andrej Plenković priznao je neki dan da je dignuo slušalicu i nazvao glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek, što je oštro kritizirao predsjednik Zoran Milanović nazvavši to pritiskom na Državno odvjetništvo. Premijer tvrdi da je Milanović taj koji vrši pritisak na DORH.

“Premijer nema pravo zvati glavnu državnu odvjetnicu ni za koji pojedinačni slučaj. Nevjerojatno je da je sam javno priznao da je to učinio. Vjerojatno je brzo shvatio da je pogriješio nakon svega što je uslijedilo, išlo se ‘peglati’ situaciju, no šteta je napravljena. To je nedopustiv pritisak na glavnu državnu odvjetnicu i na cijeli DORH. No nije prvi put da se nešto dogodilo. Sjetimo se kada je premijer govorio da nije zadovoljan radom DORH-a oko napada na Markov trg, sjetimo se Gabrijele Žalac čiji je predmet stajao u ladici. Bilo je tu još slučajevo, jednom je, ako se dobro sjećam, rekao da bi trebalo obratiti pozornost na stvari koje su činili SDP-ovci. Kada je uhićen Horvat uhićen rekao je da će zvati Zlati Hrvoj Šipek i pitati je za zdravlje. Nije ovo prvi slučaj, ali možda je najšokantniji jer je javno priznao da je to napravio. Naravno da se to ne bi smjelo napraviti”, kaže Maretić Žonja.

Plenković kaže da je samo reagirao na javni pritisak koji vrši Zoran Milanović koji starno govori da treba istražiti i uhititi ministra obrane Marija Banožića.

“Ovo je užasna kakofonija u kojoj sudjeluju apsolutno svi politički akteri. Predsjednik, premijer, ali isto tako i oporba koja nastoji nešto ušićariti za sebe od tih kirtika i pohoda predsjednika Milanovića. DORH je pod snažnim pritiskom ali svih kompletno. Što je cilj predsjednika? Napakostiti premijeru i ministru s kojim je stalno u sukobu. On govori samo to. Radi li pritisak – da. Kakav – loš, nekonstruktivan. Reakcija premijera je obrana od napada i strah da mu se ne dogodi da mora zbog kaznenog djela ostati bez četvrtog ministra. U svemu se gubi suština – integritet institucija. Mi bismo trebali osnaživati institucije, a tko stign, od ovih političara, radi suprotno. Zlata Hrvoj Šipek je ozbiljno proklizala na slučaju Žalac, ali čini mi se da je izvukla pouke jer imamo kaznene postupke protiv ministara. Nadam se da će kao i prethodne obraditi i zadnju kaznenu prijavu protiv Banožića”, rekla je Toma.

