Josić s roditeljima djece s poteškoćama: Ispričali smo se, nismo nikog odbili

Izvor: N1/Ivan Hrstić

Nakon prošlotjednih skandalozinih izjava predstavnika Vlade na sastanku s predstavnicima roditelja djece s poteškoćama u razvoju, iz Ureda premijera javljeno je da će premijer danas primiti predstavnike Udruge Sjena. Iz Udruge su na premijerov poziv odgovorili kako je ovo "nažalost, ovo je još jedan zorni pokazatelj nerazumijevanja životnih izazova naših obitelji". Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić rekla je nakon sastanka kako joj je žao i kako "može biti propust" to što roditelji djece s poteškoćama nisu primljeni ranije.

“Nikog nismo odbili do sada, ako je ovo bio propust, ja sam se ispričala”, rekla je Josić dodajući i da se je nedopustivo razgovarati na način kako je to radio predstavnik vlade prošloga tjedna.

“Gospodin Babić će snositi sankcije, sve ono što bude potrebno”, rekla jeJosić, ali ipak dodala kako o tome hoće li ostati zamjenik ne može odlučiti ona, nego Vlada.

Na pitanje hoće li naknada onda biti 4000 kuna ili se tek ide prema tome. “Mislim da smo ostvarili ono što smo obećali do sada. Ne bih rekla da je to nešto o čemu se razmišlja, nego bih rekla da je to stvar naše potrebe i naših skupina”, rekla je Josić.

Premijer pokazao razumijevanje

Predsjednica Udruge Sjena Suzana Rešetar na početku je rekla kako je premijer pokazao razumijevanje za njihove probleme te da ga drže za riječ da će se realizirati ono što traže.

“Vrlo smo plastičnim načinom objasnili što znači živjeti s djecom s teškoćama i od naknade 2.328 kn. Moram reći da je državni tajnik Ministarstva financija rekao kako nije sve u novce, novac će se iznaći. Držat ćemo za riječ premijera i državne tajnike da će se ostvariti sve. Ja bih bila najzadovoljnija da se to ostvari jučer…”, kaže Rešetar dodajući da joj je žao što se pri dizanju rodiljnih i roditeljskih naknada nije uzela u obzir i ova populacija.

“To je velik propust izvršne vlasti. Naravno da bih bila zadovoljna da se to dogodilo danas. Pratit ćemo, otvoreni smo za dijalog i nadam se da i ovo pitanje neće završiti kao pitanje Zakona o socijalnoj skrbi na koje smo čekali pet godina i to smo rekli i državnoj tajnici”, rekla je Rešetar.

Podsjetimo, Suzana Rešetar i Lidija Blažević iz Udruge Sjena u emisiji Newsnight na N1 televiziji su prošlog tjedna otkrile neke detalje sa sastanka sjednice saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport na kojoj su predstavile i saborskim zastupnicima i članovima Vlade incijativu za povećanje naknade za roditelje koji su na produljenom dopustu zbog poteškoća u razvoju djeteta. Oni traže povećanje naknade koja sada iznosi 2.328 kuna i nije mijenjana godinama, na 4.000 kuna.

Skandalozan je bio odgovor predstavnika Vlade na njihove zahtjeve koji im je rekao kako postoji vrijeme za podizanje djece te da bi te promjene imale ogroman učinak na fiskalni proračun.

Kada je sve dospjelo u javnost, premijer je, u maniri svog ministra zdravstva, izjavio kako bi volio da su sa svojim zahtjevima prvo došli – k njemu. Ali dodao je i kako će on, kao premijer, osigurati da se ta sredstva nađu u proračunu za sljedćeu godinu.

“Moj im je savjet – doći predsjedniku Vlade i riješiti problem”, poručio je premijer roditeljima djece s poteškoćama. Ipak,

