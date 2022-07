Plenković u tunelu Učka: Imat ćemo brzu cestu od mađarske granice do Pule

Podijeli:







Predsjednik Vlade Andrej Plenković u obilasku je Pule gdje se među ostalima sastao s istarskim županom Borisom Miletićem.

Osim toga, obišao je gradilište druge cijevi tunela Učka nakon čega je dao izjavu.

“Druga cijev tunela Učka, projekt vrijedan 200 milijuna eura, važna je za dovršenje Istarskog ipsilona. Do lipnja 2024. sve bi trebalo biti dovršeno u potpunosti”, rekao je Andrej Plenković i dodao:

“Važan je drugi dio s kvarnerske strane da se napravi profil brze ceste do Matulja – čime se sa četiri trake brzom cestom vozi od mađarske granice do Pule – to je važno za infraskturu”, istaknuo je.

Napomenuo je da 90 posto turista, koji dolaze u Istru, koristi Istarski ipsilon. “Istarska županija ima dva posto više dolazaka i noćenja nego rekordne 2019.”, rekao je.

“Milanović udaljio Schmidta od odluke korisne za Hrvate”

Obilazeći Buzet premijer je komentirao izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji ga je nazvao “ruskim čovjekom”:

“Koliko znam, on propagira ruske stavove sad već dobrih godinu dana. Kao ruski čovjek očito optužuje druge. Pročitat ćemo pa reći opširnije. Sigurno nije govorio o sebi? Mislim da je, sve ono što on jest, često projicira na druge.

Puno je napravio za Hrvate u BiH? Sve što je izgovorio Schmidtu udaljilo je njega da donese odluke koje su korisne za Hrvate u BiH. Još jednom poruka njima. Sve što smo mi napravili konstruktivno, on je razorio. Taj čovjek radi štetu, ne samo Hrvatskoj nego i Hrvatima u BiH. Nadoći će to, svi će to shvatiti. Detalje ćemo u Puli.”

