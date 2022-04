Plenković danas u posjetu Sisačko-moslavačkoj županiji, izjave pratite na N1

Podijeli:







Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetit će Sisačko-moslavačku županiju, u srijedu, 6. travnja 2022. godine.

Posjet će započeti sastankom s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije, u 9.30 sati, u Poduzetničkom inkubatoru u Sisku (Capraška ulica 12). Na sastanku će se predstaviti projekti Sisačko-moslavačke županije i Vlade vezani uz otklanjanje posljedica potresa i revitalizaciju.

Potom će, u 10.40 sati, premijer Plenković obići novi most preko rijeke Odre na ulasku u Sisak (Zagrebačka ulica), gdje će se održati kratka prezentacija projekta “Izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku, s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak”.

U 11.00 sati, predsjednik Vlade obići će radove na Autocesti A11, Dionica Lekenik – Sisak (zona radova na spoju s državnom cestom D 36).

Uz predsjednika Vlade bit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade Boris Milošević, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek.

