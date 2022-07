Plenković o Milanovićevoj izjavi: “Pa nije valjda to rekao?!”

Podijeli:







Izvor: N1

Premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara bili su u četvrtak na sastanku Županijskog stožera Civilne zaštite Karlovačke županije na kojem je izvješteno da je 466 objekata pretrpjelo štetu u nevremenu, a premijer je obećao pomoć "u svemu što je za sanaciju potrebno". Predsjednik sudjelovao je i na svečanosti potpisivanja ugovora za radove na projektu "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac". Nazočan je bio i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

“Mislim da svi ovakvi projekti pridonose i boljem gospodarskom razvoju, boljoj infrasturkturi, a u konačnici jačanju Hrvatske kao prometnog čvorišta”, rekao je Plenković nakon potpisivanja ugovora.

Komentirao je i plan uštede energije, odnosno kritiku istog od strane predsjednika Milanovića koji je, između ostalog, rekao “ako ćete staviti klimu na 25, onda je radije prodajte Romima. Klima ne radi na 25”.

“To je rekao? Pa nije valjda to rekao? Ja se nadam za njega da to nije rekao. Malo mi ga je onda žao. Mislim da baš nije najmudrije da predsjednik tako nešto kaže o Romima, o ljudima koji su isti kao vi i ja”, rekao je Plenković te dodao da to nije jedino zbog čega mu je žao Milanovića.

Što se tiče BiH, rekao je da “ćemo nastaviti naš dijalog”.

“Ja smatram da je ovo što je donio gospodin Schmidt malo i nedovoljno, da nije dobro ako je odustao od svog paketa kojeg je najavio”, kazao je.

Još jednom je osudio izjavu Bakira Izetbegovića. “Katastrofalno. Koristi se retorika koja je potpuno neprihvatljiva.”

Komentirao je akciju Uskoka i policije koja je počela u srijedu. “Znam koliko i vi. Mislim da je minsitar Božinović dao izjavu, ja nemam nikakvih saznanja što je u tom konkretnom postupku, ali sve treba istražiti, ako se zaista pokaže da je netko iz takvih razina i struktura Ministarstva dijelio informacije okolo nekome tko je možda u situaciji da je zainteresiran, to treba najoštrije kazniti jer je to i jedan jako zabrinjavajući signal u pogledu povjerenja u sustav”, rekao je Plenković.

Što se tiče skladišta plina Okoli, premijer je rekao da ćemo ga napuditi do 1. listopada preko 90 posto. “Ta stvar ide normalno, to je sve jasno.”

Na pitanje hoće li se u Vladi pridržavati preporuka za energetske uštede, Plenković je rekao kako će se svega pridržavati. “Najbolje sad ovo što mi preporučujemo, da se mi ne pridržavamo. Ja mislim da to baš nije OK. Možete doći provjeriti temperaturu. Mi čak i zimi slabo grijemo.”

Za kraj je poručio kako će na godišnji odmor otići u Rijeku, a prije toga u Dalmaciju.

