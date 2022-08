Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u petak na Dan pobjede da su hrvatski branitelji kamen temeljac naše slobode i demokracije, a Vlada neće dopustiti da se dovodi u pitanje pravedan i legitiman karakter Domovinskog rata, niti da se optužuju naši ratni heroji.

“Gotovo 900 godina Hrvati nisu slobodno upravljani vlastitom sudbinom, već su na svojoj zemlji bili podčinjeni raznim stranim vladarima i tuđinskim režimima, sve dok, u vremenu tektonskih promjena na europskom kontinentu, uz viziju predsjednika Tuđmana i hrabrost hrvatskih branitelja te jedinstvo cijelog hrvatskog naroda nismo ostvarili pravo na slobodu i pravo na hrvatsku državu”, istaknuo je Plenković u govoru na svečanom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

Oluja omogućila pobjedu u Domovinskom ratu i mir u BiH

Rekao je da su hrvatski branitelji, od kojih su mnogi žrtvovali svoju budućnost za budućnost domovine, dali najveći doprinos u ostvarenju prava na slobodu i hrvatsku državu.

Istaknuo je kako je veličanstvena pobjeda u „Oluji“ bila je odlučujuća, te je omogućila da iz nametnutog rata izađemo kao pobjednici, sa svakim milimetrom hrvatskog teritorija pod ustavno-pravnom vlašću Republike Hrvatske.

Oluja je omogućila mir i u Bosni i Hercegovini, njome je spriječeno da se u Bihaću dogodi genocid kao u Srebrenici, a omogućen je Daytonsko-pariški mirovni sporazum.

Poručio je kako će Vlada ustrajati u zaštiti ustavnih prava Hrvata u BiH kao ravnopravnog konstitutivnog naroda, napomenuvši da nema europske BiH “sve dok svi njeni građani, a osobito Hrvati koji su često preglasani i obespravljeni, ne budu legitimno i demokratski zastupljeni u izvršnim i predstavničkim tijelima zemlje”.

Preduvjet za to je pravedan izborni zakon, kao i bolje funkcioniranje Federacije BiH, istaknuo je.

Iz Srbije stižu lažne i jalove optužbe o protjerivanju srpskog stanovništva

Plenković je poslao poruku Srbiji, istaknuvši da će Hrvatska nastaviti raditi na miru, dobrosusjedstvu, stabilnosti i dijalogu, ali to očekuje i od svih svojih susjeda.

Poručio je da neće dopustiti da se dovodi u pitanje pravedan i legitiman karakter Domovinskog rata, niti će prihvatiti da se optužuju naši ratni heroji.

“U posljednje vrijeme ponovno se pokušava Hrvatsku prokazivati lažnim, ali jalovim optužbama o protjerivanju srpskog stanovništva iz Hrvatske 1995., iako je poznato da ih je vodstvo pobunjenih Srba u suradnji s Beogradom prisililo na evakuaciju iz Hrvatske, što su i sami srpski pokajnici potvrdili u svojim iskazima u Haagu i potkrijepili dokumentima”, kaže Plenković.

Neprihvatljive su najavljene optužnice iz Beograda protiv hrvatskih pilota i širenje jurisdikcije na teritorij drugih država. “Tim više što dolaze iz države iz koje je pokrenuta velikosrpska agresija na Hrvatsku i koja još uvijek ne pokazuje istinsku spremnost da prizna svoju odgovornost u tom zločinačkom pothvatu Miloševićevog režima”, poručio je.

Vlada vodi politiku poštovanja digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, to nije samo retorika i topla riječ, već konkretna politika koju vodi potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Sada je više nego ikada nužno ulagati u sigurnost

U trenutnim geopolitički nesigurnim okolnostima, više nego ikada nužno je ulagati u sigurnost jer je rat na europskom kontinentu narušio sigurnosnu ravnotežu i njegove se posljedice u ekonomskom, financijskom, energetskom i prehrambenom pogledu jasne i Europi i cijelom svijetu.

“To dovodi do slabljenja i destabilizacije krhkih ranjivih država, do siromaštva i gladi, do novih valova migracija. Premda je 27 godina proteklo od kraja Domovinskog rata, to nas upozorava da moramo i dalje jačati naše obrambene sposobnosti”, rekao je premijer istaknuvši da Hrvatska za obranu izdvaja 7,6 milijardi kuna godišnje.

Poručio je da Vlada Hrvatsku vodi u kriznim vremenima – gdje se isprepleću pandemije, potresi i financijske, energetske i ekonomske krize, ali iz svih tih kriza izlazimo uz političku stabilnost, uvijek snažniji i uvijek spremni da interveniramo za hrvatske građane i za hrvatsko gospodarstvo.

“To ćemo činiti i dalje, kroz načelo modernog suverenizma, i upravo tako, vodeći računa o tome koliko su hrvatski branitelji dali za slobodu Hrvatske, koliko su dali za našu demokraciju, mi ćemo u ovom vremenu kada imamo odgovornost, činiti sve da jačamo naše gospodarstvo, da spriječimo socijalnu frakturu i da uz misli na hrvatske branitelje, vojnike i policajce koji su domovini vjerni, damo naš mali doprinos boljem životu svih naših sugrađana”, kazao je Plenković.

