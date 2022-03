Plenković se čudi Milanovićevoj izjavi da neki u NATO-u nisu znali za pad drona

Podijeli:







Izvor: N1/ Ivan Hrstić

Predsjednik Republike Zoran Milanović imao je dovoljno vremena obavijestiti sve čelnike država članica NATO-a o padu bespilotne letjelice u Zagrebu, pa mu se ne bi dogodilo da neki od njih nisu za to znali, izjavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković.

Milanović je ranije u četvrtak izjavio kako neki od čelnika NATO-a nisu ni znali za taj incident i pozvao “sve koji su javnost danima maltretirali svojim verzijama” o padu drona neka daju nove informacije.

“Meni je to malo čudno. Bilo bi mu bolje da je objasnio što je on napravio u zadnja dva tjedna pa da netko od onih koji sjede na samitima NATO-a za to znaju”, rekao je Plenković prije početka samita EU-a.

Dodao je da je on isti dan upoznao sve čelnike država članica EU-a, koji su tada bili na samitu u Versaillesu, a zatim svima njima uputio pismo o tom događaju.

“Nisam išao pisati onima koji su u NATO-u a izvan EU-a, a on (Milanović) je imao više nego dovoljno vremena da objasni o čemu se radi”, rekao je Plenković.

Ponovio je da je letjelica bila naoružana i dodao da stručnjaci rade analizu te će kada objedine sve podatke reći javnosti o čemu se radi.

