Hrvatska će osigurati dodatnu pomoć Ukrajini, tvitao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković nakon telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

“Izrazio sam solidarnost s ukrajinskim narodom te žaljenje zbog svih žrtava ruske agresije. Hrvatska će osigurati dodatnu pomoć Ukrajini”, napisao je Plenković na Twitteru, ali nije naveo više detalja o najavljenoj pomoći.

Zelenski je na Twitteru objavio da je informirao Plenkovića o “tijeku suprotstavljanja ruskoj agresiji” i da su razgovarali o “važnosti povećanja pritiska na Rusiju sankcijama”.

Ukrajinski predsjednik zahvalio je Hrvatskoj na potpori ukrajinskoj europskoj perspektivi.

“Zahvalio sam na podršci ukrajinskom putu prema EU i na važnoj obrambenoj pomoći”, dodao je Zelenski.

Held talks with 🇭🇷 Prime Minister @AndrejPlenkovic. Informed about the course of countering Russian aggression. Discussed the importance of increasing sanctions pressure on Russia. Thanked for supporting Ukraine's movement to 🇪🇺 and for the important defensive assistance.