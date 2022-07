Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković stigao je na Splitski festival kako bi dao podršku HDZ-ovom kandidatu Zoranu Đogašu.

Rekao je da mu je drago biti još jednom u Splitu i podržati Đogaša.

“Ovo su kandidati na koje bi sve Splićanke i Splićani mogli biti ponosni. Ovi ljudi vas nigdje neće osramotiti, neće napadati medije, neće sigurno baviti se aferama s maloljetnicima, neće sigurno imati antisemitske izjave. Radit će ono što rade ozbiljni ljudi. Neće ići uzlaud na izbore i neće trošiti vrijeme i novac Splićana nakon što dobiju povjerenje. Neće biti izgovora za nerad, bit će samo angažmana i bit će brige za Split i za Hrvatsku. Točno je da je rezultat 0:0 i uvjeren sam da će u narednim danima Splićani prepoznati one koji su odgovorni”, poručio je Plenković govoreći o Đogašu i njegovim zamjenicima.

“Svi članovi splitskog HDZ-a će pomoći Đogašu”

“Siguran sam da oni koji daju povjerenje Đogašu i zamjenicima će izabrati dobro i konstruktivno. Želim mu se zahvaliti što se angažirao u najzrelijoj fazi svog života”, dodaje.

Plenković je kazao da su svi članovi splitskog HDZ-a ovdje i da će se svi angažirati da Đogaš pobijedi.

“Svi imaju zadatak da pomognu. Ovo je izbor između ozbiljnih kandidata i onih koji nisu. Puljak i Ivošević to sigurno nisu. Ovo je smijurija što su oni napravili prema Splićankama i Splićanima”, kazao je premijer.

“Floskule koje Puljak baca u eter su smiješne”

Premijer je odgovorio i na optužbe Ivice Puljka.

“Za razliku od Puljka koji bezočno vrijeđa HDZ cijelo vrijeme, a podsjeća me na Milanovića, da budem sasvim jasan u svemu tome, očito su i oni povezani – HDZ-ova Vlada u proteklih nekoliko godina je spriječila sve krize, održala radna mjesta, osigurala najveću zaposlenost ikada, najveći gospodarski rast, Schengen, euro, Pelješki most. I ovaj turizam sada koji je fenomenalan, sjetite se koja je Vlada davala potpore da prežive krizu covida-19. Floskule koje on baca u eter su smiješne. Djeluje mi kao na razini da mu je Relković napisao 5 rečenica i onda ih ponavljaj prijatelju 10 dana ulovit će se barem onima koji apriori ne vole HDZ. To je sve okej, ali to je PR”, rekao je Plenković.

Još jednom je pozvao sve da izađu na izbore i poklone povjerenje Zoranu Đogašu.

“Vrijeme utakmice treba iskoristiti za utakmicu. HDZ je daleko najjača stranka i HDZ ima sjajnog kandidata. Andro Krstulović Opara je počistio Žnjan kao prvu temu i počistio je Karepovac. Mi ćemo raditi i dalje i činiti sve što je potrebno za Split. Mi ćemo konstruktivno učiniti sve da Đogaš i zamjenici pobijede”, poručio je premijer.

