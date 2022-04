Plenković odlučio hoće li se spajati ministarstva obrane i branitelja

Podijeli:







Nagađanja o kadrovskim promjenama u Vladi zasad su samo špekulacije i pokušaj da se neke ljude unaprijed diskreditira, piše u petak večernji list.

Premijer je dobio odriješene ruke stranačkih tijela, on će predložiti rekonstrukciju u opsegu i s imenima o kojima će sam odlučiti i za to će dobiti potporu saborske većine. Rečenica je to koju su i jučer ponavljali ljudi u vrhu HDZ-a, odbijajući komentirati bilo koju od informacija o potencijalnim zamjenama u Vladi, no jasno je da stranački kuloari ne miruju.

Najviše je pritom nagađanja o sudbini ministra obrane Marija Banožića, čija se smjena danima spominje, iako iz Plenkovićeva kruga nema potvrde da će on otići iz vlade, kao što je nema ni za druga imena koja se spominju.

Kuloari, međutim, već iznose teorije tko bi na čelu MORH-a trebao zamijeniti Banožića, a jedna od njih glasi kako će se MORH-u pripojiti Ministarstvo branitelja, a na čelo objedinjenog ministarstva doći Tomo Medved.

Argumenti za to su da je Ministarstvo branitelja dovršilo sve važne projekte vezane uz zaštitu zdravlja i status branitelja, no dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca skeptičan je prema toj ideji. Međutim, iz vlade su Večernjem listu potvrdili kako do spajanja tih dvaju ministarstava neće doći.

Spajanje tih dvaju ministarstava najavljivano je i uoči samog konstituiranja vlade, no tada je Medved bio oštro protiv takve ideje jer bi ona značila da Ministarstvo branitelja prestaje postojati kao samostalno tijelo.

Iako ne treba očekivati da bi braniteljska populacija zbog takvog poteza okrenula leđa HDZ-u, činjenica je da se od njega odustalo na samom početku mandata, kada stranke najlakše vuku potencijalno problematične poteze, računajući da imaju dovoljno vremena da anuliraju eventualno nezadovoljstvo birača.

Plenkovićeva vlada sada je pred polovicom mandata i bilo bi zanimljivo da se doista odluči utopiti Ministarstvo branitelja u veći resor. Gotovo je sigurno da bi desnica iskoristila takav potez, a naznaka kritike te ideje jučer je došla iz iz usta predsjednika države Zorana Milanovića, piše novinarka Večernjeg lista Iva Boban Valečić.

