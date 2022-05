Plenković o sukobu Torcide i policije: Grozan događaj, ne pamtim ovakvo nasilje

Podijeli:







Izvor: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kratko je u ponedjeljak komentirao sukob između Torcide i policije do kojeg je došlo u subotu na autocesti A1.

“Osuđujem apsolutno svako nasilje, naročito nasilje nad pripadnicima hrvatske policije. Mislim da je ovaj događaj jedan grozan događaj, toliki broj ljudi, navijača koji su išli obračunavati se ili ne znam već što im se dogodilo pa su išli napasti pripadnike policije. To je nedopustivo i tu nema nikakve dileme. Siguran sam da će sve što slijedi, a to je istraga, na kraju rasvijetiliti što se tu događalo, kako je do toga došlo”, rekao je Plenković.

“Vidjet ćemo može li se dogoditi nešto oko promjena zakona u pogledu postrožavanja kazni, ali ovaj slučaj je bio specifičan i krajnje neuobičajen. Ne pamtim da je bilo ovako velikog nasilja kao u subotu”, dodao je Plenković.

