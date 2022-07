Plenković: Nije istina da na otvaranje Pelješkog mosta nisu pozvani branitelji

Podijeli:







Izvor: N1/Ivan Hrstić, Ilustracija

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je kako je Hrvatska Pelješkim mostom ostvarila suverenistički potez povezivanja svoga teritorija, te je ocijenio netočnom tvrdnju da na njegovo otvaranje nisu pozvani dubrovački branitelji.

“Hrvatska ostvaruje svoj suverenistički potez kojim povezuje teritorij i izrazito smo ponosni na to”, rekao je Plenković u Mostaru ususret sutrašnje ceremonije otvaranja toga najvećega infrastrukturnog objekta izgrađenog u Hrvatskoj od pristupanja Europskoj uniji (EU).

VEZANA VIJEST Pelješki most: Najveći infrastrukturni projekt financiran iz EU-ovih fondova

Dodao je kako će se tim projektom dodatno osnažiti veze Hrvatske i BiH.

“Dapače, on je smišljen da protok ljudi i roba kroz Neum bude manje opterećen nego što je bio do sada”, pojasnio je.

Upitan o tvrdnjama da dubrovački branitelji nisu pozvani na njegovo otvaranje, premijer je odgovorio kako to nije točno, te da se radi o pronalaženju problema gdje ga nema.

“Svi su pozvani. Branitelji su tu. Prvi koji će preći most će biti bajkeri 1. i 4. gardijske brigade. A branitelji Dubrovnika su svi uključeni”, dodao je.

Neizravno je kritizirao predsjednika Zorana Milanovića navodeći da izgradnja Pelješkoga mosta za kojega je Europska komisija izdvojila 357 milijuna eura od ukupno 526 milijuna pokazuje sve prednosti članstva u Uniji.

“Meni se čini za ovog koji ne zna da je dobro biti u Europskoj uniji, jer on ne zna koje su koristi, pa zaboravlja da su most i pristupne ceste koštale 526 milijuna eura. Da je 357 milijuna eura bespovratnih sredstava dala EU. Dijelom ovi Šveđani i Finci su dali novac. Oni su sufinancirali Pelješki most da mi to ne bi zaboravili”, rekao je premijer.

Sutra je najavljena ceremonija svečanog otvaranja Pelješkoga mosta.

Komentirajući istup Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS) koji je u subotu priopćio kako je neugodno iznenađen ranijom izjavom o visokim liječničkim plaćama, te da je liječnički rad grubo omalovažio i podcijenio, premijer Plenković je rekao kako ostaje kod svojih izjava.

Podsjetio je kako je aktualna Vlada najviše u povijesti povećala plaće u javnom i držanom sektoru.

“Mi smo povećali plaće liječnicima medicinskim sestrama i drugom zdravstvenom osoblju. Mi smo dali toliko zdravstvu da ne vidim nikakav problem. Pogotovu ne ja koji je davao maksimalno. Svi žele imati više. Dapače! Ima neki koji kažu da je i moja plaća male. Ali šutim na to”, dodao je premijer.

Podsjetio je, uz ostalo, kako je ova Vlada zbog epidemije covida isplatila plaću za 700.000 radnika, a i izdvojila pet milijardi kuna u paketu mjera kako bi spriječili udar povećanja cijena energenata na građane.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram