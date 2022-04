“Nije Plenkovićev, ali je način HDZ-a da su naučili imati interes od vlasti”

Podijeli:







Odnos predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u N1 Studiju uživo komentirao je politički analitičar Krešimir Macan.

U jeku možda i najžešćeg sukoba dvojice predsjednika, Milanović i Plenković našli su se rame uz rame na svečanosti na Klisu povodom 31. rođendana 4. gardijske brigade. Nisu se ni pozdravili ni rukovali pa se postavlja pitanja može li doći do pomaka u odnosima. Macan vjeruje da može i da hoće.

“Kao i svaki put dosad, treba pustiti tjedan dana da se ništa ne događa pa stvari krenu u normaliziranje. Ovo je već bio jedan znak da moraju biti na istom mjestu. Nisu se gledali, možda je očekivano za prvi put, ali dobro je da su se našli. Neizbježno su usmjereni jedan prema drugom. Mislim da je ovaj incident s izjavom oko Finske i Švedske ipak bio korak previše i ovaj put predsjednik Vlade mora pokazati stranim diplomatima da je nezadovoljan tim pitanjima. On mora pokazati da ostaje dosljedan”, rekao je Macan.

Ne vjeruje da je zbog odnosa njih dvojice ugroženo funkcioniranje države.

“Nije jer predsjednik u biti nema nikakve ovlasti, samo te oko koordinacije obrane i vanjske politike.

"Nije jer predsjednik u biti nema nikakve ovlasti, samo te oko koordinacije obrane i vanjske politike. Sve su ovlasti na Vladi i sve bitne, teške odluke se donose. Ne možemo reći da se Vlada ne pokušava nositi s ovime oko plina, inflacije… Ne možemo im reći da ne funkcionira država. Na primjeru vanjske politike, znamo da nemamo već skoro i godinu dana veleposlanike, a imamo nedaleko rat, vidi se da neke stvari ne fukcioniraju kako bi mogle i to nam ne ide na čast", rekao je Macana.

Milanović je, kaže Macan, s razlogom rekao to što je rekao za Švedsku i Finsku: “Milanović je uvijek u činjenicama točan, pazi na to. Tako da je on s razlogom rekao da morate obratiti pažnju na ovo u BiH. BiH novo bure baruta, može doći nestabilnosti slične onoj u Ukrajini. Bitno je napraviti iskorak kroz izborni zakon. Mislim da tu i jedan i drugi misle isto, samo je predsjednik Vlade više diplomatskiji pa radi što se može kroz diplomaciju i u dogovoru s ostalima u EU-u koji su trenutno preokupirani svojim problemima, moglo bi se reći baš ih briga za BiH. Milanović, ako je htio postići šok, postigao ga je, samo je pitanje je li bio pozitivan ili negativan. Činjenično je bio točan, nije ništa krivo rekao, ali rekao je to na grub način. Više je stvar kako je to iskomunicirao”.

Plenković je danas postao najdugovječniji predsjednik Vlade. Ivo Sanader na toj je poziciji bio 2018 dana, Plenkoviću je danas 2019. dan. Macan, koji mu je kratko vrijeme bio i specijalni savjetnik, smatra da Plenković radi dobar posao.

“Plenkoviću je došlo na naplatu nečinjenje njehovih prethodnika. Kad se pogleda Agrokor, korona… ja sam u principu tu pozitivan. Sad ostaje izazov obnove. Mi svi zaboravljamo što je bilo dobro u nizu i gledamo zadnje što nije dobro. Sve što je dobro napravio prije će se mjeriti po zadnjem učinjenom. I tu mu je izazov obnova, ja mislim da će se sredstva povući. Tu su slični on i Sanader, bili su omiljeni u EU, mogli su razgovarati s bilo kime. Sanader je čak bio mezimac, svi su ga podržavali u kampanjama, aktivno sudjelovali u njima. Plenković je imao podršku, ali nije imao tako aktivno sudjelovanje, nija ga ni tražio. Ima sličnosti i po pitanju pravosuđa. Sanaderova Vlada bila je pod udarom oko korupcije pa su obećavali borbu protiv korupcije pa je onda došao onaj ‘Maestro’ i na kraju imamu presudu EU suda protiv nas. Bio je i Polančec optužen za 101 stvar da bi na kraju bio osuđen sam za one reflektore. Svjesno su žrtvovali potpredsjednika Vlade. Kasnije je sve puklo kako je puklo, vidjelo se da je u pozadini bilo nešto drugo. Tu vidim samo pritisak oko afera, ali ne vidim način funkcioniranja ni približno sličan. Plenkoviću je na naplatu došla i presuda za slučaj Fimi media, vidjeli smo da su to prihvatili, nisu se ni žalili, a mogli su”, rekao je Macan.

“Plenković se ne želi s ničime vezivati, s ničime izravno upravljati”

Iz oporbe Plenkoviću predbacuju da su oko njega neki isti ljudi koji su bili i sa Sanaderom.

“To je modus operandi koji se događa u HDZ-u, da ne shvaćaju da se neke stvari s vremenom mijenjaju. Neusporedivo je ovo sa Sanaderovim vremenom, to su sve manji slučajevi, imate ministra koji odlazi jer je pomagao nekoga zaposliti, ne odlazi zbog milijunskih afera. Mi polako idemo prema europskim standardima, to je proces”, kaže Macan.

Komentirao je i Plenkovićev modus operandi. “On se ne želi s ničime vezivati, s ničime izravno upravljati i tu se onda događa da ljudi rade svoje, kao što je Josipa Rimac. Kad se vi osobno ne bavite, onda se ljudi mogu pozivati na vas, sigurno je bilo tih pozivanja gdje on nije imao pojma. Kad pogledate sve te istrage, ništa ne ide prema Uredu predsjednika Vlade. Nikad nije bilo inicijative od njega osobno da se nešto radi. On miče to od sebe, ali kad makenete, problem je da to ne znači da netko drugi to neće raditi. Nije njegov modus operandi, ali jest HDZ-a da su se ipak svi naučili imati interes od toga da su na vlasti”, rekao je Macan dodajući da “ako pusitš previše, drugi netko počne voditi – miševi kolo vode”.

“Plenković je uvijek spreman slušati i on prima informacije s više strana i moram reći da je u principu zahvalan kad dobije inforamciju koja se ne slaže s njim. Problem je da kad se zatvorite u uski krug, imate autoritet, morate imati ljude koji su spremni reći stvari koje autoritetu ne pašu. I mislim da od nekog kruga ljudi on prihvati negativnu reakciju ili drugo mišljenje. Možda neće odmah prihvatiti da ste u pravu, ali često onda na kraju postupi po tome. Po meni je Plenković u kriznim situacijama dobar. Spusti loptu i odradi sve što treba. Samo ako je previše stvari, ne može sam pa postane usko grlo, prema njemu dolaze svi problemi”, zaključio je Macan.

