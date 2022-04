Podijeli:







Izvor: N1

Buran aktualac u Saboru i rekonstrukciju Vlade za N1 Newsroom komentirala je Mirela Ahmetović, politička tajnica i saborska zastupnica SDP-a.

“Plenković je pretvorio Sabor u palanku gdje vrijedi aksiom mogu što hoću”, rekla je i dodala da ga ne zanimaju ni problemi građana, ni predviđanja o smanjenju BDP-a, ni inflacija… “Ništa ga ne zanima, jedino se malo uznemirio kad je netko spomenuo predsjedniak Milanovića. Ništa posebno novo od Plenkovića. Ministri su bili opušteni i nasmiajni, zabavljeni mobitelima, vjerojatno znajući da broje svoje zadnje dane… Možda već znaju gdje će otići”, komentirala je saborska zastupnica.

Kaže kako Vlada ne funkcionira, a ministri se ne bave svojim poslom, što je, kaže, vidljivo iz gospodarske stagnacije Hrvatske. “Kada bi se bavili svojim poslom, mogli bismo govoriti o ozbiljnim ministrima”, dodala je Mirela Ahmetović.

Navodi da se premijer ne može ograđivati od odgovornosti jer se “sve radi pod Plenkovićevom palicom”.

“Andrej Plenković i danas štiti kleptokraciju i to veći obim nego za vrijeme privatizacije i Ive Sanadera. On itekako sve zna i sve štiti, a vrijeme će to pokazati”, smatra politička tajnica SDP-a.

“HDZ je pravomoćno presuđena kriminalna organizacija koja potkrada svoje građane”

Rekla je da je “HDZ pravomoćno presuđena kriminalna organizacija koja potkrada svoje građane, koja resurse vlastite zemlje olako predaju u ruke druge države – i to ne bilo koje države – jedine članice EU-a koja drži ljestve Putinovom režimu”.

“80 posto kapacitetea LNG terminala prepustili su Mađarima, viidmo da su im prepustili i Fortenovu. Hrvatski prostor se predaje u ruke Orbanu, najvjernijeg partnera Putina”, upozorila je Mirela Ahmetović.

