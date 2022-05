“Plenković je kalkulirao životima i zdravljem žena da se ne zamjeri biračima”

Podijeli:







Izvor: N1

Gošća N1 Studija uživo bila je potpredsjednica SDP-a i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.

Komentirala je slučaj trudnice Mirele Čavajde kojoj je uskraćen prekid trudnoće, unatoč tome što je utvrđeno da njezin plod doista ima teške malformacije.

VEZANE VIJESTI Iskustvo trudnice čija beba ne bi preživjela: “Rekli su mi da idem u Sloveniju” Ginekologinja Grujić za N1: Prizivu savjesti uopće nema mjesta u medicini!

“Strašna je to situacija, još je strašnije kako je reagiralo Ministarstvo zdravstva na način da je ‘apeliralo’ na zdravstvene ustanove da izvuku najbolja rješenja za trudnice, što je potpuno neptorebno – ako pogledamo važeći zakon do ovoga nije trebalo doći. Ovo nije izolirani slučaj, malo je kompliciraniji. ali činjenica je da imamo na snazi Zakon o medicinskom prekidu trudnoće iz 1978. koji unatoč preporukama Ustanovog suda iz 2017. gdje je država dobila dvije godine za usklađivanje, a nije se dogodilo ništa. Žene ne mogu ostvariti sovje pravo, pobačaj je legalan, ali nije dostupan”, rekla je Glasovac.

SDP je, kaže, 2020. godine išao sa svojim prijedlogom na koji “Vlada nije smogla snage ni očitovati se”.

“Mi smo tražili da u Hrvatskoj medicinski prekid trudnoće mora biti dostupan, ako je moguće besplatan i mora biti siguran. Također želimo veći angažman u educiranju maldih ljudi o spolno odgovornom ponašanju i da nekako pokrenemo snažniji interes za njihovo spolno i reproduktivno zdravlje. Također, tražimo da kontracepcija u Hrvatskoj bude dostupna i besplatna. Moraju se uravnotežiti dva prava – pravo pacijenata na zdravstvenu skrbu ili pravo liječnika na priziv savjesti – Ne smije se dogoditi da jedno pravo bude uskraćeno nauštrg drugog, što se događa u Hrvatskoj”, rekla je Glasovac.

“Ne može se trudnicama u takvoj situaciji govoriti ‘šic u Sloveniju isjedi doma i plači'”

Ističe da mnogi liječnici u javnim bolnicama imaju priziv savjesti, ali ga nemaju u privatnim klinikama.

“Za bilo koji prekršaj vi ne možete dati nijednu kaznu jer su one prema postojećem zakonu u dinarima. To sve govori koliko je nužno i potrebno da se nešto učini s postojećim zakonom da bude primjenjiv. No vidimo da se i primjenjivi dijelovi zakona ne provode. Možda je pravo vrijeme da naš zakon ugelda svjetlo dana, da se ponovno raspravi u Saboru i, kad već Vlada nije u stanju, da mi potaknemo neke promjene kako bismo zaštitili svaku ženu u Hrvatskoj. Nismo mi promotori i nijedna to žena ne radi iz hira, tu postoje razne životne drame i to ženu obilježi cijeli život i na odluku se teško odlučuju, no kada su već u takvim situacijama da to vide kao jedini izlaz, moramo im omogućiti zdravstvenu skrb, zaštititi ih, a ne reći ‘šic u Sloveniju i sjedi doma i plači’. A pravo na zdravlje je i pravo na dosupan pobačaj”, rekla je Glasovac te naglasila da “kad se hoće se nađe način, kad se neće, traži se izgovor”.

Još jednom je istaknula da prema postojećem zakonu do ovog nije trebalo doći.

“Ako je i došlo, Ministarstvo je moralo učiniti sve da nepravdu otkloni, ne samo za ovu ženu, nego i za sve druge”, rekla je.

“Ovo je valjda jedini zakon o kojem se Vlada nije ni očitovala. Bojala se. Bojala se da bi mogla izgubiti glasove na desnici. Plenković je kalkulirao sa životima i zdravljem žena da se ne zamjeri ovom ili onom dijelu biračkog tijela. Nemamo ništa protiv, neka Vlada uputi svoj prijedlog, ali tišina je najveći problem, ne možete gurati problem pod tepih. A Vlada upravo to rad”, zaključila je Glasovac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.