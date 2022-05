Podijeli:







Izvor: N1

Europski parlament usvojio je 24. lipnja prošle godine 'Rezoluciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima žena' Predraga Freda Matića. Rezoluciju EP-a, slučaj Mirele Čavajde, priziv savjesti i pravo na pobačaj za N1 Newsroom komentirao je eurozastupnik SDP-a.

Rekao je da je rezolucija najznačajniji dokument koji je EP donio u posljednih nekoliko godina. “Svjetlo u tunelu je bilo da i među pučanima ima ljudi koji gledaju naprijed i koji su bili za rezoluciju”, dodao je.

“Treba reći ‘dosta je’ nazadnjačkim strukturama”

“Rezolucija o reproduktivnom pravu žena nije obvezujuća, ali je donesena i kad neka zemlja donosi zakone, uvijek će se postaviti pitanje je li u skladu s rezolucijom ili nije. Treba reći ‘dosta je’ nazadnjačkim strukturama”, govori Predrag Fred Matić i nastavlja:

“I u rezoluciji smo predvidjeli priziv savjesti, ali ne mogu u jednoj bolnici svi liječnici imati priziv savjesti. Zašto samo ginekolozi imaju priziv savjesti, zašto kirurg nema priziv savjesti? Čudi me da drugi liječnici to ne priznaju. Nemoj se baviti time ako ne možeš. To nije ideologija, to je pitanje zdravstevne usluge na koju žena ima pravo.”

Istaknuo je da Slovenci i Hrvati imaju isti zahjtev. “Kako tamo doktori mogu i znaju napraviti? Koga obrazuje Medicinski fakultet ako ljudi ne znaju obaviti traženi zahvat. Svaka operacija je opasna. Zamislite kad bi anesteziolog prije operacije rekao da ne može čovjeka uspavati jer ne zna hoće li se probuditi”, komentirao je Matić, dodavši kako su sve to apsurdi.

“Plenković je europejac čim prijeđe Breganu, a kad se vrati ponovno je ‘za dom spreman'”, ustvrdio je Matić.

Navodi kako mnogi političari ne shvaćaju da su izabrani od građana.

“Jednostavno je – mi koji dajemo pravo ženi da odlučuje o svome tijelu… Država je tu da donosi zakone koji odgovaraju ljudima. Tko je Batarelo da kaže mojoj ženi da ne abortira?”, pita se eurozastupnik SDP-a.

“Od devedesetih smo se pokatolibanili, odjednom smo svi veći katolici od pape”

“Ljudi koji ne znaju za Mirelu Čavajdu sada odlučuju o njoj”, govori.

Kao problem naveo je činjenicu da bolnica s toliko zaposlenih nema psihologa. “I ravnateljica to mrtva hladna kaže. Siguran sam da na Zavodu ima psihologa za zapošljavanje, ali nema mjesta, nemamo dovoljno novca jer plaćamo, karikiram, 20 ginekologa od kojih svi do jednog imaju priziv savjesti. Hrvatska se od devedesetih pokatolibanila, sad smo odjednom svi veći katolici od pape”, komentirao je Fred Matić za N1.

