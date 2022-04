UŽIVO Plenković: U petak izglasavanje novih ministara, bit će ih tri

Podijeli:







Izvor: N1

U središnjici HDZ-a održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

“Razgovarali smo i o aktivnostima koje smo poduzimali prošlog tjedna, o Jasenovcu, Danu planete zemlje, ciljali smo i izbore u Francuskoj i Sloveniji, analizirali, razgovarali o tome da će Sabor izglasati nove ministre u petak”, rekao je.

Dodao je i kako će od utorka cijene goriva biti nešto više. “To je sve dio onog što se zbiva na tržištima, ali smo zahvaljujući limitiranju marži i smanjivanju trošarinu i smanjivanju bio komponente utjecali an to da su cijene od onih kakve bi bile manje i do dvije kune”; veli.

“Sve ćemo vam reći kada bude vrijeme”, rekao je i dodoao da se s koalicijskim partnerima planira sastati ovaj tjedan. Rekao je i kako je “interesantno” da mediji ne znaju sva tri imena ministra koji dolaze.

U nastavku je komentirao i izbore u Sloveniji i Francuskoj.

“Više bih komentirao aktere iz Hrvatske, kao što Grbin vrijeđa Janšu koji je učinio puno više za hrvatsko-slovenske odnose od mnogih drugih”, rekao je Plenković.

O Paladini:

“On nema veze s rekonstrukcijom, on je postao mministar prije mjesec dana u specifičnim okolnostima. Što se tiče njegovog privatnog posla prije nego što je postalo ministar, to je da on rješava na načine kako smatra da je najbolje. Izvidi ne znače ništa osim da se nešto izviđa”, rekao je.

Na pitanje ne bi li bilo bolje da je Paladinu provjerio prije ngo što je imenovan ministrom, kaže: “Kakve veze Vlada ima s njegovim poslovima?”.

“Ne vidim apsolutno nikakvu vlastitu odgovornost i ne vidim odakle uopće ta teza. Čovjek je rekao da ima neke sporove s bivšim poslodavcima, ja sam ga pitao može li to argumentirano objasniti kada mu se postave pitanja, rekao je da može. Imamo situaciju da nam je trebala osoba koja će dinamizirati proces obnove, smatrali smo da je dobro da to drži netko tko je u privatnom sektoru”, rekao je.

Uskoro opširnije…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.