“Plenković ima sreću, kadgod se nađe u problemu, opozicija čini sve da ga spasi”

Podijeli:







Izvor: N1

Gošća N1 Studija uživo bila je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

Komentirala je Vladine mjere. Stvara se umjetna nestašica hrane jer proizvođači i trgovci s polica povlače neke proizvode kojima su ograničene cijene. “To je očekivano. Treba pozdraviti da su mjere napravljene. Svi građani EU su na neki način odustali privremeno od tržišnog gospodarstva. Ovo u Hrvatskoj, s odabirom mesa, naravno da će izazvati stotine prijepora i rekla bih da je nemoguća misija tu zadovoljiti sve ukuse”, smatra Mamić. PROČITAJTE JOŠ Što ide u mljeveno meso za 33 kune? “Ostaci. I još je dobro ako su svježi” Ističe da je u takvim stvarima najvažnija komunikacija. Logično je, kaže, da Vlada pregovara ponajprije s velikim lancima. “Zamislite koliko bi trajalo da sa svakim malim proizvođačima i trgovcima razgovara. Mislim da je u ovakvim situacijama teško osmisliti paket. Pitanje je što je cilj? Subvencionirati šećer ili brašno? Ja bih u 21. stoljeću potencirala hrvatske mandarine, jabuke”, rekla je. “Nemoguće je postići apsolutnu pravdu, važno je zato da se postave ciljeve. Treba poštivati nacionalni proizvođački interese. Pročitala sam da se sufinancira svinjetina, koju 90 posto uvozimo iz Njemačke. De facto subvencioniramo njemačkog prozivođača. Puno je tu stvari i sigurno je to jedan kompleksan organizacijski poduhvat, a prema građanima komunikacijski. Vlada je pred nemogućim zadatkom, ali ja bih radije vidjela hrvatsko voće nego šećer u tom paketu”, dodala je. “Poslati poruku da Hrvatska nije sigurna zemlja je vrlo problematično” Osvrnula se na izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o “organiziranim ljudima koji se naoružavaju i žele srušiti Vladu”. Postoji li zaista realna opasnost od ekstremista koji bi vlast mijenjali silom?

“Na razini percepcije ne postoji. Dvije su važne stvari, gotovo 20 posto BDP-a dolazi izravno iz turizma, a ključna poluga našeg turizma je da je Hrvatska sigurna zemlja. Sad poslati poruku da Hrvatska nije sigurna zemlja je vrlo, vrlo problematično. S druge strane, može biti sigurna za turiste, ali ne za političke elite, ali onda to tako treba naglasiti. Taj prosvjed je najviše koristi donio HDZ-u, ali je jako važno reći da i predsjednik i premijer imaju izvješća naših službi i mislim da se takve kvalifikacije ne bi trebali davati temeljem percepcije, nego temeljem relevantnih izvješća tih službi. Ja nemam razloga sumnjati da premijeru redovito dolaze i da govori temeljem dokumentiranih podataka. Ne bih htjela relativizirati pitanje sigurnost vlasti, ali mislim da za Hrvatsku nije dobro da ide u eter da ovo nije sigurna zemlja. To je bio politički govor, premijer je iskoristio priliku da napadne desnu oporbu jer su se na prosvjedu pojavili DP i Most. Iskoristio je priliku da njima kaže u kakvom se društvu kreću”, rekla je Mamić.

Komentirajući “pucanje” suradnje Možemo! i SDP-a u Zagrebu, Mamić je rekla da će najviše štete od svega imati SDP, a da sve to ide u korist HDZ-a i premijera Plenkovića.

“Plenković ima nevjerojatnu sreću da kad kadgod se HDZ nađe u problemu, opozicija čini sve da ga spasi”, rekla je Mamić.