Plenković: Zaključci o BiH poticaj čelnicima da dovrše izbornu reformu

Podijeli:







Izvor: John Thys/Pool via REUTERS, Ilustracija

Cijela Europska unija prepoznala je ustavnu arhitekturu BiH i zaključci koje je Europsko vijeće usvojilo na prijedlog Hrvatske trebaju biti poticaj bošnjačkim i hrvatskim čelnicima da ulože dodatne napore kako bi postigli dogovor o izbornoj reformi i ograničenim promjenama ustava, izjavio je u petak premijer Andrej Plenković.

Europsko vijeće, koje čine čelnici 27 država članica, potvrdilo je u petak Strateški kompas, dokument o obrambenoj viziji EU-a u sljedećih nekoliko godina i u kojem se izričito, na inzistiranje Hrvatske, spominje ravnopravnost konstitutivnih naroda u BiH. Na Plenkovićevu inicijativu održana je i rasprava na Europskom vijeću te usvojeni zaključci u kojima se poziva čelnike u BiH da dovrše izbornu i ustavnu reformu.

“Europsko vijeće je raspravljalo o dugoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Europska unija ponavlja svoju privrženost europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i zapadnog Balkana. Čelnici BiH trebaju pokazati snažnu odlučnost kako bi brzo dovršili ustavnu i izbornu reformu, koja je ključna za stabilnost i punu funkcionalnost zemlje, kao i da podrže sve ostale prioritete iz Mišljenja Europske komisije radi dobivanja kandidatskog statusa. Europska unija je spremna nastaviti svoj angažman na visokoj razini u tom pogledu”, kaže se u usvojenim zaključcima.

Plenković je po usvajanju tih zaključaka izjavio novinarima da je ovo konstruktivan doprinos prijateljske i dobronamjerne zemlje koja s BiH dijeli tisuću kilometara zajedničke granice.

Na pitanje kako objašnjava da su zastupnici HDZ BiH u Domu naroda BiH glasali protiv zaključaka da se zemlja uskladi sa sankcijama koje je EU uvela protiv Rusije, Plenković je rekao da to treba promatrati u svjetlu predizborne kampanje u BiH.

“Jedan od zastupnika iz oporbenog SDP BiH sam od sebe je pokrenuo inicijativu da baš on bude glavni inicijator politike na razini BiH kako se uskladiti s režimom sankcija EU-a prema Rusiji. To je nešto što nije uobičajeno u normalnim okolnostima. Da je to u Hrvatskom saboru, to bi predložila vlada, klub HDZ-a, parlamentarna većina”, rekao je Plenković.

Dodao je da je HDZ BiH jasno podržao cijeli paket sankcija koje je EU usvojila protiv Rusije i da tu nema nikakve dileme.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.