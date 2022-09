Plenković bi trebao preispitati svoje radare za kadrove

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju političku analizu naše Nataše Božić Šarić.

Trenutni hrvatski članovi uprave Ine imaju još jedan dan do sjednice Nadzornog odbora Ine na kojoj bi trebali biti smijenjeni. Još se danas mogu predomisliti, kao moralni čin zbog megaafere, i ponuditi ostavke. Teško je očekivati da će oni to doista učiniti, nakon što to nisu učinili više od mjesec dana.

Više je nego očito da tih troje članova Uprave Ine jednostavno žele na sve moguće načine stvoriti pravnu situaciju u kojoj se mogu izboriti za otpremine koje prema nekim izvorima idu i do iznosa većih od milijun i pol kuna. Premijer je rekao da će te visoke otpremnine sama Ina pokušati osporiti temeljem Zakona o trgovačkim društvima prema kojima u slučajevima teške štete za tvrtke se takve otpremnine mogu izbjeći. Sasvim sigurno da je to onda jedna poprilično neizvjesna pravna bitka.

Brojni načini upravljanja u Ini nisu baš bili u skladu s tim Zakonom o trgovačkim društvima i treba vidjeti kakve ugovore ima Uprava Ine. Premijer je nakon izlaska iz izolacije pokušao politički zatvoriti ovu priču na način da je najavio smjenu cijelog upravnog vijeća Here, koja je dopustila tvrtki sa samo jednim zaposlenim da se bavi poslovima preprodaje plina i da će pokušati zatvoriti tu priču sa smjenom uprave Ine na način da im se pokušaju oduzeti otpremnine.

Sasvim je jasno da je premijer iznenađen i šokiran potezom hrvatskih članova uprave Ine koji i dalje ne daju ostavke. Tim više može biti iznenađen što je među njima senior Niko Dalić, čovjek od punog povjerenja premijera. Treba podsjetiti da je supruga Nike Dalića, Martina Dalić sada predsjednica Uprave Podravke, a prije toga je bila Plenkovićeva desna ruka u Vladi.

Ne čudi da ljudi koji su tamo došli po političkoj liniji pokušavaju izvući sve na što imaju prava. To je svakako opomena Andreju Plenkovića koji mora preispitati te svoje radare za kadrove.

